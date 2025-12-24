Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 52 tỉ đồng hỗ trợ các dự án của Quỹ học bổng Vừ A Dính

Lê Thanh
Lê Thanh
24/12/2025 20:35 GMT+7

Các nhà tài trợ đã ký kết hỗ trợ hơn 52 tỉ đồng cho những dự án chuyên sâu nhằm tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Những thông tin trên được đưa ra trong buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển - 2026" do Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức, diễn ra vào ngày 24.12.

Theo đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tiến hành lễ ký kết thỏa thuận tài trợ học bổng cho 4 dự án chuyên sâu gồm: Ươm mầm tương lai, chắp cánh ước mơ, thắp sáng tương lai và mở đường đến tương lai. Các dự án tiếp tục nhận được sự đồng hành của 16 tập thể và 20 cá nhân với tổng giá trị tài trợ hơn 52 tỉ đồng.

Hơn 52 tỉ đồng hỗ trợ cho các dự án của Quỹ học bổng Vừ A Dính - Ảnh 1.

Các nhà tài trợ kiều bào ký kết hỗ trợ Quỹ học bổng Vừ A Dính

ẢNH: LÊ THANH

Phát biểu tại họp báo, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trong suốt thời gian qua. 

Bà Trương Mỹ Hoa cho rằng: "Chính sự chung sức, chung lòng của cộng đồng đã tạo nền tảng để các dự án được triển khai hiệu quả, bền vững. Qua đó, tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, đồng thời thể hiện tình cảm thiêng liêng của đất liền hướng về biên cương, biển đảo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu".

Hơn 52 tỉ đồng hỗ trợ cho các dự án của Quỹ học bổng Vừ A Dính - Ảnh 2.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, chia sẻ tại tại buổi họp báo

ẢNH: LÊ THANH

Theo ông Nguyễn Phan Khuê, Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính, trong năm 2025 qua, dù bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" vẫn vận động được nguồn lực lớn để duy trì hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, trao hàng ngàn suất học bổng và triển khai các dự án đầu tư theo chiều sâu, góp phần chăm lo lâu dài cho học sinh, sinh viên vùng khó khăn trên cả nước.

Hơn 52 tỉ đồng hỗ trợ cho các dự án của Quỹ học bổng Vừ A Dính - Ảnh 3.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (giữa) chủ trì buổi họp báo

ẢNH: LÊ THANH

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng thông tin: Chương trình nghệ thuật "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển - 2026" sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 3.1.2026, tại Nhà hát Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM, và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Chương trình là hoạt động điểm nhấn đầu năm mới, nhằm tổng kết hoạt động năm 2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, trao học bổng cho học sinh, sinh viên và tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng hướng về vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biển đảo Tổ quốc.

