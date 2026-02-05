Tròn 1 thập kỷ bảo vệ biển đảo Tổ quốc của tàu ngầm 186 - Đà Nẵng

Nền móng 10 năm phát triển của tàu ngầm 186 - Đà Nẵng

Theo Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), tàu ngầm 186 - Đà Nẵng (tiền thân là kíp tàu số 5) được thành lập theo chủ trương xây dựng lực lượng tàu ngầm hiện đại của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Ban đầu, kíp tàu gồm 68 cán bộ, thủy thủ được tuyển chọn từ nhiều đơn vị trong toàn quân. Mỗi người đều đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về sức khỏe, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, sẵn sàng bước vào môi trường huấn luyện khắc nghiệt chưa từng có.

Lễ thượng cờ tàu ngầm 186 - Đà Nẵng ẢNH: PHONG XUÂN

Những ngày đầu tiên huấn luyện tại nước Nga, các thủy thủ phải làm quen với môi trường khép kín, chật hẹp, đồng thời tiếp thu kiến thức bằng chính ngôn ngữ nước bạn. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các chuyên gia, họ nhanh chóng tiếp cận, làm chủ hệ thống trang bị kỹ thuật hiện đại và rèn luyện khả năng phối hợp chặt chẽ giữa các vị trí.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mỗi cán bộ, thủy thủ đều xác định rõ niềm vinh dự, nêu cao ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nội dung huấn luyện chuyển giao.

Các chiến sĩ thực hiện công tác bảo dưỡng tàu ngầm ẢNH: PHONG XUÂN

Từ tháng 4.2014 - tháng 10.2015, kíp tàu hoàn tất các khóa huấn luyện, từ cơ bản đến nâng cao, với kết quả được các chuyên gia nước bạn đánh giá cao. Đây là nền tảng vững chắc để đơn vị tàu ngầm 186 - Đà Nẵng tiếp nhận và làm chủ tàu ngầm Kilo 636 - một trong những con tàu hiện đại bậc nhất trong biên chế Hải quân Việt Nam.

Ngày 5.2.2016, sau gần 2 tháng hải trình vượt qua 3 đại dương, tàu 186 cập cảng Lữ đoàn 189, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh an toàn. Ngày này cũng được coi là cột mốc chính thức đánh dấu sự ra đời của đơn vị tàu ngầm 186 - Đà Nẵng.

Làm chủ vũ khí hiện đại

Cũng theo Lữ đoàn 189, trong 10 năm qua, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nội dung, chương trình huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Cạnh đó, tàu đã thực hiện nhiều nhiệm vụ có tính chất đặc biệt, đòi hỏi yêu cầu cao về khả năng khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật cũng như phối hợp, hiệp đồng giữa các vị trí chỉ huy, vị trí chiến đấu như thực hiện thành công các bài bắn ngư lôi, trong đó có bắn ngư lôi điều khiển từ xa bằng dây dẫn; tham gia các cuộc diễn tập đối kháng, diễn tập cứu hộ cứu nạn với Hải quân Nga…

Qua mỗi nhiệm vụ, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng xử trí tình huống và hiệp đồng của kíp tàu ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huấn luyện thoát hiểm từ ống phóng lôi trên biển ẢNH: PHONG XUÂN

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, tàu ngầm 186 luôn chú trọng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp chế độ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, góp phần xây dựng kíp tàu có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Các chiến sĩ huấn luyện, tập điều lệnh ẢNH: PHONG XUÂN

Bước vào giai đoạn mới, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cán bộ, thủy thủ tàu ngầm 186 - Đà Nẵng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ chuyên sâu vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; xây dựng tàu thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; giữ vững nguyên tắc bí mật, an toàn, kỷ luật trong mọi hoạt động.