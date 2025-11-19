Đề xuất chủ tịch xã có quyền phạt tới 500 triệu đối với vi phạm trên biển, đảo

Theo Bộ Quốc phòng, mục đích ban hành dự thảo nghị định nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam để bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn.

Đề xuất chủ tịch xã có thể phạt tới 500 triệu đồng đối với vi phạm trên biển, đảo ẢNH: PHẠM ANH

Cạnh đó, điều chỉnh, thay đổi một số thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng, thuộc thẩm quyền của các cơ quan được sáp nhập và cấp huyện đưa lên thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Một số nội dung đưa về thuộc thẩm quyền cấp xã, nhằm phân định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền trong xử phạt vi phạm hành chính; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Mở rộng thẩm quyền xử phạt cho nhiều lực lượng

Một trong những điểm nổi bật nhất của dự thảo là việc mở rộng thẩm quyền xử phạt của các lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển.

Theo đó, đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền hạn xử phạt tiền đến 1 tỉ đồng. Bên cạnh việc phạt tiền, Tư lệnh Cảnh sát biển còn có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, cũng như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Các cấp chỉ huy thấp hơn trong cảnh sát biển cũng có mức phạt tăng cao. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 500 triệu đồng; Hải đội trưởng có quyền phạt tiền đến 300 triệu đồng; Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng; cảnh sát viên đang thi hành công vụ cũng có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức phạt tiền này.

Tương tự, Bộ đội biên phòng cũng được tăng cường thẩm quyền xử phạt. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền phạt tiền đến 1 tỉ đồng.

Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm có quyền phạt tiền đến 150 triệu đồng; chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng.

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ về thẩm quyền xử phạt của nhiều cơ quan khác, mở rộng phạm vi và lĩnh vực quản lý đối với các vi phạm trên biển.

Chủ tịch xã có quyền phạt tiền đến 500 triệu

Cũng theo dự thảo, l ực lượng Công an nhân dân có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực, phạm vi địa bàn quản lý của mình. Giám đốc công an cấp tỉnh, cùng với các cục trưởng chuyên trách như Cục An ninh kinh tế, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy... đều có quyền phạt tiền đến 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Giám đốc công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh còn có quyền áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; chiến sĩ công an đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyền phạt tiền đến 1 tỉ đồng. L ực lượng Kiểm ngư được tăng cường quyền lực để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư có quyền phạt tiền đến 1 tỉ đồng, cùng với thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép và tịch thu tang vật.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có biển có thẩm quyền phạt tiền đến 1 tỉ đồng; chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 500 triệu đồng và thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.