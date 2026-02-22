Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cấp cứu thuyền trưởng nghi bị đột quỵ khi đang điều khiển tàu cá trên biển

Nam Long
Nam Long
22/02/2026 14:38 GMT+7

Một thuyền trưởng đang điều khiển tàu cá trên biển bất ngờ có dấu hiệu bị đột quỵ, được các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long (Vĩnh Long) hỗ trợ cấp cứu kịp thời.

Ngày 22.2, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) cho biết, các chiến sĩ thuộc đơn vị vừa hỗ trợ đưa một thuyền trưởng có dấu hiệu bị đột quỵ vào bờ cấp cứu an toàn.

Cấp cứu thuyền trưởng nghi bị đột quỵ khi đang điều khiển tàu cá trên biển - Ảnh 1.

Cano chuyên dụng của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long đưa thuyền trưởng có dấu hiệu đột quỵ vào bờ cấp cứu

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, khoảng 4 giờ 10 phút sáng cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long nhận được tin báo của ông Đỗ Phúc Hậu (43 tuổi, ở xã Bình Đại, Vĩnh Long) về việc ông P.V.Q (48 tuổi, thuyền trưởng tàu BT-99588-TS) đang điều khiển tàu khai thác thủy sản trên biển thì bất ngờ co giật, bất tỉnh, nghi đột qụy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long đã khẩn trương điều động 1 cano cùng 4 cán bộ chiến sĩ và 2 người dân cơ động ra biển tổ chức ứng cứu.

Đến khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận được nạn nhân trên biển, nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa vào cảng cá Bình Đại lúc 7 giờ 45 phút.

Cấp cứu thuyền trưởng nghi bị đột quỵ khi đang điều khiển tàu cá trên biển - Ảnh 2.

Thuyền trưởng nghi đột qụy được đưa vào bờ cấp cứu an toàn

ẢNH: NAM LONG

Hiện, ông Q. đã được người thân đưa đến Bệnh viện khu vực Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều trị.

