Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột qụy

Ngày 27.11, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai tổ chức lễ đón nhận chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới (WSO).

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt chứng nhận kim cương.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam (bìa trái) trao chứng nhận cho lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất có chuyên khoa điều trị đột quỵ từ năm 2018. Theo thống kê, từ tháng 1.2018 đến tháng 11.2025, bệnh viện đã điều trị cho hơn 7.500 bệnh nhân bị đột quỵ.

Nhờ thành tích trên, năm 2021, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đạt chứng nhận vàng, đến tháng 6.2025, đạt chứng nhận bạch kim, và nay đạt chứng nhận kim cương - là tiêu chuẩn cao nhất trong điều trị đột quỵ.

Phát biểu tại lễ trao nhận, PGS-TS Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, đánh giá Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyên ngành đột quỵ, là tỉnh duy nhất có tới 3 cơ sở y tế đạt chứng nhận của Hội Đột quỵ thế giới (gồm Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh).

"Đây là thành tích đáng tự hào, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của Đồng Nai trong phát triển các trung tâm đột quỵ chuẩn mực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trên địa bàn", Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam nói.

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Bệnh viện tuyến đầu của tỉnh

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (còn gọi là Bệnh viện Thánh Tâm), nằm trên quốc lộ 1 thuộc phường Long Bình, Đồng Nai (trước thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cũ).

Bệnh viện vừa được nâng cấp, đầu tư xây dựng 2 tòa nhà (khám chữa bệnh và văn phòng), nâng tổng số giường bệnh lên hơn 1.000. Bệnh viện có 48 khoa, phòng và đội ngũ hơn 1.360 cán bộ, nhân viên y tế.

Vào năm 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tăng mạnh ở Đồng Nai, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương đặt tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Trung tâm hồi sức này là tuyến cuối trong bậc thang điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đồng Nai, có chức năng thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch, và hỗ trợ trong khu vực được phân công.