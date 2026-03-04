Xe đầu kéo chở nhiều ô tô con cháy bánh, CSGT Huế kịp thời ứng cứu

Ngày 4.3, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc vừa kịp thời hỗ trợ một tài xế xe đầu kéo gặp sự cố cháy bánh trên đường.

Cụ thể, Phòng CSGT Công an TP.Huế đã nhận được thư cảm ơn của tài xế Nguyễn Văn Kiến (46 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa).

Cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc kịp thời hỗ trợ nam tài xế khắc phục sự cố ẢNH: BÌNH THIÊN

Trong thư, anh Nguyễn Văn Kiến gửi Trưởng phòng CSGT và Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc viết: "Khoảng 21 giờ 20 ngày 3.3, tôi điều khiển xe ô tô đầu kéo 29H - 753.60 kéo theo sơ-mi-rơ-moóc BS 29R - 071.98 chở trên xe ô tô con trị giá trên 10 tỉ đồng, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam. Khi đến địa phận xã Phú Lộc thì xe tôi gặp sự cố dẫn đến cháy bánh xe phía sau. May mắn, thời điểm trên tôi gặp tổ tuần tra của Trạm CSGT Phú Lộc, các anh phát hiện và kịp thời giúp đỡ tôi chữa cháy được phương tiện, bảo vệ được toàn bộ tài sản trên xe".

Anh Kiến cho biết, nếu không chữa cháy được kịp thời thì hậu quả vô cùng lớn. Sau sự cố anh bày tỏ sự cảm kích và lời cảm ơn chân thành đến lực lượng CSGT.

Theo xác minh xác minh của PV Thanh Niên, thời điểm xảy ra sự cố, tổ công tác do trung tá Lương Xuân Vũ, thuộc Trạm CSGT Phú Lộc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến thì phát hiện sự việc. Trung tá Vũ cùng các đồng đội đã khẩn trương dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa.

Trước đó, ngày 23.2, lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc cũng đã kịp thời hỗ trợ nhiều hành khách trên đường.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, khi vừa đến trước hầm Phước Tượng trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc (TP.Huế), một xe khách chở 40 hành khách gặp sự cố kỹ thuật gần. Sự việc xảy ra giữa trưa, thời tiết nắng nóng khiến nhiều người già và trẻ em mệt mỏi.

Theo phản ánh của hành khách, thay vì tìm phương án hỗ trợ, phía nhà xe lại có thái độ thiếu hợp tác, quát tháo khi khách yêu cầu đổi xe để đảm bảo an toàn. Do xe dừng ở khu vực vắng vẻ, không có hàng quán, nhiều người phải ăn cầm cự đồ mang theo từ trước. Nhiều hành khách đã gọi điện về nhà và đăng tin lên các hội nhóm mạng xã hội để cầu cứu sự giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin, các chiến sĩ đã chủ động mua bánh mì, nước lọc và các nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp tế kịp thời cho bà con. Tổ công tác đã làm việc với tài xế, yêu cầu nhà xe khẩn trương khắc phục sự cố hoặc có phương án trung chuyển hành khách để đảm bảo lộ trình và an toàn giao thông trên tuyến.