Hành khách cầu cứu giữa đường, CSGT TP.Huế kịp thời tiếp tế

Chiều 23.2, mạng xã hội lan truyền bài viết có nội của người thân một hành khách trên chuyến xe khách biển số 50F-018.XX đang lưu thông từ Bắc vào Nam lo lắng, cầu cứu với nội dụng: “Mọi người ơi, làm ơn cứu người nhà em và 40 hành khách với ạ... Xe hỏng ngay giữa dốc đèo nguy hiểm, tài xế bỏ mặc mọi người đói khát, lang thang giữa đường vắng”. Ngay sau đó lực lượng Trạm CSGT Phú Lộc, Công an TP.Huế đã kịp thời ứng cứu.

Xe khách gặp sự cố khiến nhiều hành khách phải đứng giữa đường lúc trưa nắng ẢNH: BÌNH THIÊN

Qua xác minh của PV Thanh Niên, anh Hoàng Văn Quan (26 tuổi, quê Lạng Sơn), một trong những hành khách trực tiếp có mặt trên xe, cho biết anh đang trên hành trình từ Bắc vào Nam để làm việc. Tuy nhiên, chuyến xe liên tục gặp sự cố khiến mọi người bất an.

Theo anh Quan, trước đó, xe đã hỏng một lần gặp trục trặc và tạm dừng nhiều giờ ở Thanh Hóa. Đến khoảng 11 giờ 30 hôm nay (23.2), khi vừa đến đoạn QL1 qua xã Phú Lộc (TP.Huế), xe lại tiếp tục gặp sự cố kỹ thuật gần hầm Phước Tượng. Thời điểm xảy ra sự việc vào giữa trưa, thời tiết nắng nóng khiến nhiều người già và trẻ em mệt mỏi.

Theo phản ánh của hành khách, thay vì tìm phương án hỗ trợ, phía nhà xe lại có thái độ thiếu hợp tác, quát tháo khi khách yêu cầu đổi xe để đảm bảo an toàn. Do xe dừng ở khu vực vắng vẻ, không có hàng quán, nhiều người phải ăn cầm cự đồ mang theo từ trước. Trong tâm thế hoảng loạn và kiệt sức, hành khách đã gọi điện về nhà và đăng tin lên các hội nhóm mạng xã hội để cầu cứu sự giúp đỡ từ lực lượng chức năng.

Hình ảnh lực lượng CSGT mang nước đến tiếp tế được các hành khách chụp lại, đăng lên mạng xã hội ẢNH: THU THẢO

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Anh Hùng, Trạm trưởng CSGT Phú Lộc xác nhận có sự việc trên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và mạng xã hội, Trạm CSGT Phú Lộc đã cử tổ công tác do trung tá Hoàng Phong Phú, trung tá Nguyễn Ngọc Dũng, thiếu tá Nguyễn Minh Tiến và thượng tá Lê Anh Tuấn trực tiếp đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng CSGT ghi nhận đoàn xe 40 người đang vật vờ bên đường trong tình trạng mệt mỏi. Các chiến sĩ đã chủ động mua bánh mì, nước lọc và các nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp tế kịp thời cho bà con. Song song với việc hỗ trợ ăn uống, tổ công tác đã làm việc với tài xế, yêu cầu nhà xe khẩn trương khắc phục sự cố hoặc có phương án trung chuyển hành khách để đảm bảo lộ trình và an toàn giao thông trên tuyến.

Cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc động viên hành khách ẢNH: PHONG PHÚ

Anh Hoàng Văn Quan, hành khách trên xe xúc động chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi chỉ ít phút sau các anh CSGT Huế đã có mặt. Không chỉ hỗ trợ đồ ăn, nước uống, các anh còn động viên tinh thần và làm việc với tài xế để bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi. Có các anh hỗ trợ, mọi người mới thật sự an tâm".

Không chỉ anh Quan, sau khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhiều hành khách trên chuyến xe đã trực tiếp vào phần bình luận của bài đăng cầu cứu để cập nhật tình hình. Nhiều người chụp lại khoảnh khắc các chiến sĩ CSGT trao tận tay từng chai nước, ổ bánh cho hành khách và bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhân văn, kịp thời. Bài đăng cầu cứu ban đầu nhanh chóng chuyển thành nơi lan tỏa những lời khen ngợi dành cho tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT Huế.

Chia sẻ với PV, trung tá Hoàng Phong Phú cho biết việc hỗ trợ người dân là trách nhiệm thường xuyên của đơn vị, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sau tết khi lượng phương tiện vào Nam tăng cao.

"Nhận được tin báo có người dân gặp khó khăn, chúng tôi lập tức lên đường với mục tiêu hỗ trợ bà con sớm nhất có thể. Đây là nhiệm vụ điều tiết và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyếni", trung tá Phú nói.

Đến cuối chiều cùng ngày, xe khách đã được khắc phục hoàn toàn sự cố. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, các hành khách đã được hướng dẫn đến khu vực nghỉ ngơi, ăn uống trước khi tiếp tục hành trình vào Nam.