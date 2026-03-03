Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, nhiều người ngỡ ngàng mới biết mình... vi phạm

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/03/2026 17:20 GMT+7

Nhiều người băng ngang đường sắt để đi tắt trên đường Hoàng Văn Thụ bị CSGT TP.HCM thổi phạt mới ngỡ ngàng biết mình... vi phạm.

Trưa 3.3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp xe máy vi phạm tại điểm giao cắt giữa tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận).

Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, nhiều người ngỡ ngàng mới biết mình... vi phạm- Ảnh 1.

Người vi phạm được CSGT dẫn đến vị trí đặt biển báo để giải thích lỗi vi phạm

ẢNH: DIỆU MI

Khu vực đường ngang Hoàng Văn Thụ lâu nay được xem là "điểm nóng" về trật tự an toàn giao thông. Do có nhiều hẻm dân sinh kết nối, không ít người điều khiển xe máy bất chấp tín hiệu đèn, biển báo để băng qua đường ray cho tiện đường, khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trong thời gian kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp không chấp hành hiệu lệnh biển báo, vượt đường ngang khi chuông cảnh báo đã reo và đèn đỏ bật sáng.

Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, nhiều người ngỡ ngàng mới biết mình... vi phạm- Ảnh 2.

Khu vực này thường xuyên có nhiều người vi phạm lỗi băng ngang đường sắt

ẢNH: DIỆU MI

Khoảng 10 giờ 20, anh N.H.Đ (ở phường Thủ Đức) điều khiển xe máy từ hẻm 129 Hoàng Văn Thụ băng qua đường sắt để đi tắt thì bị tổ công tác dừng xe, lập biên bản với lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo khi qua đường sắt.

CSGT đã đưa anh Đ. đến vị trí đặt biển báo để giải thích cụ thể quy định pháp luật. Sau khi được phân tích, anh Đ. thừa nhận vi phạm và ký biên bản. Với lỗi này, anh Đ. sẽ bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, nhiều người ngỡ ngàng mới biết mình... vi phạm- Ảnh 3.

Chị N.V.H.T (quê tỉnh Lâm Đồng) lỗi vi phạm vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng

ẢNH: DIỆU MI

Đến khoảng 10 giờ 45, chị N.V.H.T (quê Lâm Đồng) điều khiển xe máy từ hướng ngã tư Phú Nhuận về vòng xoay Lăng Cha Cả. Khi đến đoạn giao cắt, dù chuông cảnh báo reo liên hồi và đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu tàu sắp đến, chị T. vẫn tăng tốc vượt qua trước khi nhân viên kịp hạ rào chắn. Phát hiện vi phạm, lực lượng CSGT lập tức yêu cầu dừng xe để xử lý theo quy định.

Theo CSGT, hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng sẽ bị phạt từ 600.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, nhiều người ngỡ ngàng mới biết mình... vi phạm- Ảnh 4.

Theo biển báo, người đi từ hẻm đường sắt ra đường Hoàng Văn Thụ bắt buộc rẽ phải nhưng nhiều người vẫn rẽ trái là vi phạm

ẢNH: DIỆU MI

Nhân viên gác chắn tại điểm giao cắt Hoàng Văn Thụ cho biết, khi chuông reo và đèn đỏ nhấp nháy là tín hiệu tàu đang đến gần. Người tham gia giao thông phải dừng lại, giữ khoảng cách tối thiểu 5 m so với ray gần nhất và tuyệt đối không cố tình vượt qua để tránh nguy cơ tai nạn đáng tiếc.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý tại khu vực này nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, bảo đảm an toàn cho cả phương tiện đường bộ lẫn đường sắt.

Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, nhiều người ngỡ ngàng mới biết mình... vi phạm- Ảnh 5.

CSGT vừa lập biên bản vừa giải thích về hành vi vi phạm của người tham gia giao thông

ẢNH: DIỆU MI

Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, nhiều người ngỡ ngàng mới biết mình... vi phạm- Ảnh 6.

Bên cạnh phạt trực tiếp, CSGT cũng ghi hình phạt nguội các trường hợp băng ngang đường sắt

ẢNH: DIỆU MI

Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, nhiều người ngỡ ngàng mới biết mình... vi phạm- Ảnh 7.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam băng ngang đường Hoàng Văn Thụ

ẢNH: DIỆU MI

Theo quy định, người điều khiển xe máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung... sẽ bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Thấy tài xế đi ẩu, muốn báo CSGT xử phạt cần làm gì?

