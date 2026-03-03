Xe nổ lốp trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong: CSGT hướng dẫn xử lý an toàn

Những ngày gần đây, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) liên tục thu nhặt lốp xe, mảnh cao su và nhiều vật thể rơi vãi từ các vụ nổ lốp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Không ít trường hợp lốp bị nổ, bong tróc giữa đường khiến phương tiện phải dừng đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn dây chuyền khi các xe phía sau đang lưu thông với tốc độ cao.

CSGT hỗ trợ xử lý xe nổ lốp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: C08

Theo CSGT, nhiều mảnh lốp văng ra nằm rải rác trên mặt đường, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể trở thành "bẫy" nguy hiểm cho các phương tiện khác. Trên cao tốc, nơi vận tốc lưu thông thường từ 80 - 120 km/giờ, chỉ một vật cản nhỏ cũng có thể dẫn đến tình huống mất lái, va chạm nghiêm trọng.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, các nguyên nhân phổ biến dẫn đến nổ lốp gồm lốp đã mòn, nứt, lão hóa hoặc quá hạn sử dụng; lốp kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; xe chở quá tải, quá số người quy định; di chuyển đường dài dưới thời tiết nắng nóng nhưng không kiểm tra, điều chỉnh áp suất lốp phù hợp. Ngoài ra, việc va chạm vật cứng hay mảnh kim loại rơi trên mặt đường cũng có thể khiến lốp hư hỏng, phát nổ bất ngờ.

CSGT liên tục thu nhặt lốp xe trên cao tốc ẢNH: C08

Khi lốp nổ ở tốc độ cao, xe rất dễ chao đảo, mất lái, lật ngang hoặc lao sang làn khác. Trong điều kiện giao thông dày đặc, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng. Tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong là trục giao thông chiến lược, kết nối siêu đô thị TP.HCM với các trung tâm kinh tế - du lịch biển như Phan Thiết, Cam Ranh, Nha Trang và đặc khu kinh tế Vân Phong, lưu lượng phương tiện lớn nên yêu cầu an toàn càng được đặt lên hàng đầu.

Để phòng ngừa rủi ro, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ lốp trước khi vào cao tốc: độ mòn, vết nứt, áp suất theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Nên sử dụng lốp có nguồn gốc rõ ràng, bảo dưỡng tại cơ sở uy tín; tuyệt đối không chở quá tải, quá số người quy định vì mỗi loại lốp đều có giới hạn chịu tải riêng. Với hành trình dài, tài xế cần đảm bảo sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ, nên có hai người thay phiên cầm lái.

Trong trường hợp không may xảy ra nổ lốp trên cao tốc, tài xế phải giữ bình tĩnh, giữ chặt vô lăng, từ từ nhả ga, tránh đạp phanh gấp. Sau đó đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển cảnh báo cách xe tối thiểu 150 m và gọi hotline 19008099 để được hỗ trợ. Việc cố gắng tiếp tục di chuyển khi lốp đã hư hỏng có thể khiến xe mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện xung quanh.