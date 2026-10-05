Ngắm cầu vòm thép ngàn tỉ bắc qua sông Nhật Lệ sắp hoàn thành

Còn nhớ cuối tháng 6.2026, dự án cầu Nhật Lệ 3 còn vướng khoảng 0,5 km mặt bằng về phía Bảo Ninh (phường Đồng Hới), khiến đường dẫn phía bán đảo này chưa thể thi công đồng bộ. Khi đó, cầu Nhật Lệ 3 cơ bản hoàn thành, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đã được lắp đặt nhưng 19 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt.



Cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

UBND phường Đồng Hới cùng các đơn vị liên quan nhiều lần tổ chức đối thoại, trực tiếp đến từng hộ dân để giải thích chính sách và tiếp nhận kiến nghị. Đầu tháng 7, 7 hộ dân cuối cùng thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Toàn bộ mặt bằng được bàn giao, tạo điều kiện để nhà thầu thi công đồng bộ.

Dự án đã hoàn thiện 95%, chỉ còn phần đấu nối phía bán đảo Bảo Ninh đang hoàn thiện ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngay sau đó, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tập trung thi công đường đầu cầu phía đông, đoạn kết nối với đường ven biển tại Bảo Ninh.

Sau gần 2 tháng tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đã thảm bê tông nhựa gần 2 km trong tổng số 2,2 km cũng như hoàn thành hệ thống cống thoát nước.

Theo Ban Quản lý dự án thành phần 2 (Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, đại diện chủ đầu tư), khối lượng thực hiện hợp đồng xây dựng đạt khoảng 95%. Các hạng mục còn lại gồm hệ thống thoát nước dọc D2.000, nền - móng mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía đông cầu và đường dẫn lên cầu ở phía Bảo Ninh.

Ngay sau khi có mặt bằng, nhà thầu đã khẩn trương triển khai thi công ở đường dẫn lên đầu cầu phía Bảo Ninh ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Điểm nhấn mái vòm trên sông Nhật Lệ

Hệ thống vòm thép của cầu Nhật Lệ 3 tạo nên đường cong nổi bật trên mặt sông. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, đồng thời mở thêm hướng kết nối giữa khu vực phía tây với không gian đô thị và ven biển phía đông.

Cây cầu thứ 3 bắc qua sông Nhật Lệ có hệ thống vòm độc đáo ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước khi triển khai, UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) tổ chức thi tuyển phương án thiết kế nhằm tạo một công trình kiến trúc mới trên sông Nhật Lệ. Phương án được lựa chọn, lấy cảm hứng từ những rặng núi đá vôi và dòng sông uốn lượn của Quảng Bình (cũ).

Mái vòm chính là điểm nhấn của cây cầu, lấy ý tưởng từ rặng núi đá vôi và dòng sông uốn lượn của Quảng Bình (cũ) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Điểm nhấn của công trình là hệ vòm thép với nhịp chính 120 m và nhịp phụ 80 m. Các cấu kiện được tổ hợp từ những tấm thép dày 36 - 42 mm, kết hợp hệ sườn dọc, sườn ngang.

Cầu được đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật với đèn LED công suất lớn chiếu lên các mặt vòm, kết hợp hàng nghìn đèn LED pixel bố trí dọc hệ cáp. Hệ thống đã được vận hành thử nghiệm vào một số dịp lễ, cuối tuần.

Vị trí điểm giao giữa đường dẫn lên cầu và quốc lộ 1 đã hoàn thiện từ lâu ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Một người dân ở phường Đồng Hới cho rằng cầu Nhật Lệ 3 có kiến trúc khác biệt so với cầu Nhật Lệ 2, cầu Nhật Lệ… nổi bật với hệ vòm thép ban ngày và hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm.

Mở thêm hướng kết nối đông - tây

Khởi công đầu tháng 1.2023, dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 2,817 km. Riêng cầu Nhật Lệ 3 dài 561 m, rộng 23,5 m. Tuyến đường phía tây kết nối với quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh; phía đông nối với đường ven biển tại khu vực bán đảo Bảo Ninh, nay thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Một chiếc thuyền đánh cá đi qua cầu Nhật Lệ 3 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khi hoàn thành, cầu Nhật Lệ 3 sẽ là công trình giao thông thứ 3 bắc qua sông Nhật Lệ, tạo thêm tuyến kết nối từ quốc lộ 1 với đường ven biển, đồng thời tăng khả năng liên kết khu vực phía đông sông Nhật Lệ với mạng lưới giao thông hiện hữu.

Hệ thống đèn trang trí đã được bật lên vào một số ngày lễ, dịp cuối tuần ẢNH: THANH LỘC

Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đông - tây, mở rộng không gian đô thị, kết nối bán đảo Bảo Ninh với khu vực phía tây sông Nhật Lệ, hỗ trợ phát triển du lịch và dịch vụ ven biển.