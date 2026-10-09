Toàn cảnh 17h: ‘Tòa nhà đẹp nhất Cà Mau’ tháo dỡ phần vi phạm | Dự báo TP.HCM mưa lớn

Toàn cảnh 17h ngày 9.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Cháy nhà trên đường Đoàn Văn Bơ ở TP.HCM, cụ bà tử vong

Ngày 9.10, Công an phường Khánh Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trên đường Đoàn Văn Bơ khiến cụ bà N.T.T (81 tuổi) tử vong.

Cháy nhà trên đường Đoàn Văn Bơ ở TP.HCM: Cụ bà 81 tuổi tử vong

Khởi tố chủ trại cho 2.349 con heo ăn chất cấm để tăng trọng lượng

Chủ trại heo ở Đồng Nai đã bị khởi tố vì đã cho 2.349 con heo ăn chất Salbutamol. Số heo này có tổng trọng lượng 305 tấn, giá thị trường khoảng 15 tỉ đồng.

Khởi tố chủ trại cho 2.349 con heo ăn chất cấm để tăng trọng lượng

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào

Ngày 9.10.2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết ngày 8.10, đơn vị đã cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn, tại Lào.

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào

TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150mm, triều cường vượt báo động 3

Trong 3 ngày cuối tuần này, TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150mm kèm theo triều cường trên sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động 3.

TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150 mm, triều cường vượt báo động 3

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