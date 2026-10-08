Trung tâm chuyên sâu đầu tiên của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chính thức hoạt động

Chiều 8.10, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã làm lễ công bố triển khai hoạt động của Trung tâm Tai Mũi Họng.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên (ở giữa) trao quyết định thành lập trung tâm và quyết định bổ nhiệm cán bộ phụ trách ẢNH: LÊ LÂM

Đến dự buổi lễ có Phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương; bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, cùng lãnh đạo các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho rằng việc thành lập Trung tâm Tai Mũi Họng là dấu mốc quan trọng, mở ra bước phát triển mới trong lĩnh vực tai mũi họng, hướng đến cung cấp các dịch vụ khám và điều trị chuyên sâu, hiện đại, chất lượng cao cho người dân.

Bà Đỗ Thị Nguyên cho biết mỗi năm có khoảng 4.000 người dân trên địa bàn phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên để điều trị các bệnh lý tai mũi họng chuyên sâu. Việc đưa Trung tâm Tai Mũi Họng vào hoạt động sẽ giúp người dân tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, qua đó giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí điều trị và đi lại.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hiện là bệnh viện hạng 1, quy mô 1.100 giường ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào cuối năm 2025, Sở Y tế Đồng Nai đã giao Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xây dựng đề án thành lập các trung tâm chuyên sâu: tai mũi họng, tim mạch, ung bướu. Nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực khám, chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân Đồng Nai và khu vực lân cận.

Đến tháng 1.2026, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) đã phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Tai Mũi Họng tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sau thời gian triển khai thực hiện các nội dung của đề án, hôm nay Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã đủ điều kiện để thành lập Trung tâm Tai Mũi Họng.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là bệnh viện hạng 1 với quy mô 1.100 giường. Bên cạnh việc phát triển các trung tâm chuyên sâu, bệnh viện đang đẩy mạnh triển khai kỹ thuật ghép tạng và đã đủ điều kiện thực hiện ghép thận.