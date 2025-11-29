Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện ghép thận

Ngày 29.11, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định các điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người sống và từ người hiến chết não tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Cục trưởng Hà Anh Đức (bên trái) đi kiểm tra trang thiết bị, tình hình khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Sau khi nghe bệnh viện báo cáo đề án, đoàn đi kiểm tra thực tế và thảo luận các thành viên hội đồng, tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - Chủ tịch Hội đồng, đánh giá Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật này.

Cụ thể, bệnh viện đã chuẩn bị ê kíp rất đầy đủ, từ bác sĩ, điều dưỡng cho đến gây mê hồi sức và chuyên khoa liên quan. Ê kíp này được bệnh viện đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đào tạo, chuyển giao từ cách đây 3 năm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đều đầy đủ.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai giải trình và tiếp thu các ý kiến của Hội đồng chuyên môn ẢNH: LÊ LÂM

Khoa Thận nhân tạo tại bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, nhiều người có nhu cầu và chờ được ghép thận. Về nguồn tạng từ người chết não, theo Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Hà Anh Đức chỉ cần làm tốt công tác vận động là có.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Chủ tịch Hội đồng, đánh giá Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận ẢNH: LÊ LÂM

Vì vậy, ông Hà Anh Đức đề nghị Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sớm hoàn thiện hồ sơ để triển khai kỹ thuật này. Nếu có điều kiện thì thành lập Trung tâm ghép thận. Sau khi đã tinh thông rồi thì tiến đến ghép đa tạng.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hiện là bệnh viện hạng I, quy mô 1.100 giường. Thời gian qua, ngoài việc phát triển kỹ thuật ghép tạng, bệnh viện còn hướng đến thành lập Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Cấp cứu để phối hợp hỗ trợ và nâng cao phát triển chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao các kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới; hướng đến bệnh viện hạng đặc biệt năm 2030.