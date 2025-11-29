Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện ghép thận

Lê Lâm
Lê Lâm
29/11/2025 14:18 GMT+7

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận.

Ngày 29.11, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định các điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người sống và từ người hiến chết não tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện ghép thận- Ảnh 1.

Cục trưởng Hà Anh Đức (bên trái) đi kiểm tra trang thiết bị, tình hình khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Sau khi nghe bệnh viện báo cáo đề án, đoàn đi kiểm tra thực tế và thảo luận các thành viên hội đồng, tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - Chủ tịch Hội đồng, đánh giá Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật này.

Cụ thể, bệnh viện đã chuẩn bị ê kíp rất đầy đủ, từ bác sĩ, điều dưỡng cho đến gây mê hồi sức và chuyên khoa liên quan. Ê kíp này được bệnh viện đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đào tạo, chuyển giao từ cách đây 3 năm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đều đầy đủ.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện ghép thận- Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai giải trình và tiếp thu các ý kiến của Hội đồng chuyên môn

ẢNH: LÊ LÂM

Khoa Thận nhân tạo tại bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, nhiều người có nhu cầu và chờ được ghép thận. Về nguồn tạng từ người chết não, theo Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Hà Anh Đức chỉ cần làm tốt công tác vận động là có.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện ghép thận- Ảnh 3.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Chủ tịch Hội đồng, đánh giá Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận

ẢNH: LÊ LÂM

Vì vậy, ông Hà Anh Đức đề nghị Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sớm hoàn thiện hồ sơ để triển khai kỹ thuật này. Nếu có điều kiện thì thành lập Trung tâm ghép thận. Sau khi đã tinh thông rồi thì tiến đến ghép đa tạng.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hiện là bệnh viện hạng I, quy mô 1.100 giường. Thời gian qua, ngoài việc phát triển kỹ thuật ghép tạng, bệnh viện còn hướng đến thành lập Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Cấp cứu để phối hợp hỗ trợ và nâng cao phát triển chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao các kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới; hướng đến bệnh viện hạng đặc biệt năm 2030.

Tin liên quan

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai dự kiến triển khai ghép thận vào năm 2025

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai dự kiến triển khai ghép thận vào năm 2025

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để năm 2025 triển khai kỹ thuật ghép thận.

Khám phá thêm chủ đề

ghép thận Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Bộ Y tế Chết não
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận