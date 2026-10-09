Cà Mau tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm

Ngày 9.10, tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết cán bộ, chiến sĩ Tổ 2 thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) vừa cất bốc, quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng. Đây lần là hài cốt liệt sĩ thứ 8 được tìm thấy trên địa bàn tỉnh kể từ khi đội đi vào hoạt động.

Cụ thể, tại nghĩa trang tạm Tân Bửu (còn gọi là nghĩa trang Bộ Mão), sau một ngày đào tìm và mở rộng phạm vi tìm kiếm, tổ công tác phát hiện ván hòm và cao su. Tiếp tục tìm ở khu vực xung quanh, lực lượng chức năng tìm thấy một số mảnh xương cốt liệt sĩ; các bộ phận còn lại đã phân hủy theo thời gian.

Lực lượng Tổ 2, thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đào tìm mộ ở nghĩa trang Tân Bửu ẢNH: VĨNH NGHI

Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chức năng, phần xương cốt tìm được đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm, xác định danh tính liệt sĩ sau này. Việc cất bốc, quy tập được thực hiện khẩn trương, tỉ mỉ, trang trọng, đầy đủ thủ tục theo quy định.

Nghĩa trang tạm Tân Bửu trước đây là nơi an táng khoảng 50 liệt sĩ. Trong đó, gần 30 mộ là cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 10 (D10), số còn lại là bộ đội địa phương và dân quân du kích.

Tại nghĩa trang Tân Bửu, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ ẢNH: VĨNH NGHI

Sơ đồ mộ chí thất lạc qua chiến tranh khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, phải tiến hành qua nhiều giai đoạn. Khoảng năm 1985 - 1986, địa phương quy tập được 15 mộ. Đến giai đoạn 2000 - 2001, thêm 1- 2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện phía sau nghĩa trang tạm.

Hiện phần lớn diện tích nghĩa trang trở thành đất ở. Qua khảo sát, lực lượng chức năng nhận định những khoảng đất trống chưa xây dựng nằm sát bờ chuối và góc phía trong nghĩa trang cũ có khả năng cao còn sót mộ liệt sĩ. Tổ 2 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại những vị trí này.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, từ tháng 6 đến hết tháng 9.2026, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, đơn vị đã khai quật, thu thập hơn 2.500 mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ. Việc tiếp nhận thông tin từ nhân dân, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Cà Mau vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.