Ngày 2.8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau phát thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong, ngoài tỉnh cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 515 đề nghị cung cấp các thông tin như địa điểm chôn cất liệt sĩ, khu vực mộ tập thể hoặc mộ đơn lẻ, dấu mốc địa hình cũ, nhật ký, sơ đồ, bản đồ tác chiến, hồi ký, ký ức nhân chứng cùng các tài liệu, hình ảnh liên quan. Mọi thông tin đều được tiếp nhận, bảo mật theo quy định để phục vụ xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cà Mau kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: BAN CHỈ ĐẠO 515 TỈNH CÀ MAU CUNG CẤP

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cam kết, mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều được ban tiếp nhận, bảo mật theo quy định và là căn cứ quan trọng góp phần rút ngắn thời gian xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giúp các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình; góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm diện rộng, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã tập trung tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thu thập, rà soát và xác minh thông tin; phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN ngay trong năm 2026, đồng thời cố gắng vượt tiến độ theo kế hoạch của Trung ương.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.