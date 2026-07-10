Chiến dịch 500 ngày đêm ở Cà Mau: Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ

Ngày 10.7, tin từ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thuộc UBND tỉnh Cà Mau cho biết, công tác khảo sát, tìm kiếm được triển khai từ các nguồn tin do người dân và cựu chiến binh cung cấp.

Qua khảo sát, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phát hiện 2 mộ liệt sĩ chưa được quy tập tại xã Biển Bạch. Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu ADN 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trong quý 1/2027 ẢNH: G.B

Kết quả trên được ghi nhận trong quá trình thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cùng với tìm kiếm ngoài thực địa, Cà Mau đang triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang để phục vụ giám định ADN.

Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã hoàn thành khai quật 263 mộ, thu được 237 mẫu hài cốt liệt sĩ. Ngày 8.7.2026, toàn bộ số mẫu được bàn giao cho Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Sau đợt lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Năm Căn và các nghĩa trang còn lại.

Cà Mau đặt mục tiêu trong quý 1/2027 hoàn thành lấy mẫu toàn bộ 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Thời gian tới, công tác khảo sát, tìm kiếm sẽ tập trung tại những khu vực từng xảy ra chiến sự và các nghĩa trang tạm còn thông tin về hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Việc quản lý hồ sơ, theo dõi quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và bàn giao cho cơ quan giám định ADN sẽ được tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.