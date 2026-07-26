Cà Mau tăng tốc tìm lại danh tính hơn 3.300 liệt sĩ bằng ADN

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày đất nước thống nhất, tỉnh Cà Mau vẫn còn 3.382 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Với nhiều gia đình, đó là khoảng trống chưa thể khép lại. Với cơ quan chức năng, đó là nhiệm vụ cần tiếp tục bằng những phương pháp khoa học hiện đại.

Hiện 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh có 16.721 phần mộ. Để từng bước xác định danh tính những ngôi mộ chưa có thông tin, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 515) đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN trong quý 1/2027.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lấy mẫu để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Ngày 17.6 vừa qua, chiến dịch chính thức triển khai tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời. Tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành cùng 2 đội lấy mẫu chuyên trách, với lực lượng nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau.

Thượng úy Hồ Châu Minh Phú, Phó đại đội trưởng Đại đội Công binh 1, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, trước khi thực hiện ngoài hiện trường, toàn bộ lực lượng đều được tập huấn quy trình lấy mẫu và thực hành để thống nhất từng thao tác, vừa bảo đảm yêu cầu chuyên môn, vừa giữ sự trang nghiêm trong quá trình thực hiện.

Các mẫu sinh phẩm được lấy từ hài cốt liệt sĩ được chuyển đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để giám định ADN ẢNH: CTV

Việc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời gặp nhiều khó khăn do nghĩa trang đã qua 2 lần tôn tạo, nâng cấp, khiến vị trí hài cốt nằm ở độ sâu trung bình hơn 1 m so với mặt đất hiện nay. Tuy vậy, đến ngày 8.7, lực lượng thực hiện đã hoàn thành việc lấy mẫu và bàn giao 237 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện cho Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để giám định ADN.

Ông Nguyễn Trung Chỉnh, người quản lý Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, cho biết nhiều năm qua vẫn có thân nhân tìm đến với hy vọng xác định được phần mộ người thân nhưng chưa thể có câu trả lời. Theo ông, việc lấy mẫu giám định ADN mở ra thêm cơ hội để các gia đình có thể tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau ra quân lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh ẢNH: CTV

Song song với việc lấy mẫu sinh phẩm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau còn tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tại nhiều xã, phường. Qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã xác định được thông tin của 2 phần mộ liệt sĩ tại xã Biển Bạch và phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ.

Theo đại tá Lê Quang Luật, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy các lực lượng tham gia đều xác định rõ trách nhiệm, tiếp tục triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang còn lại với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ các phần mộ chưa xác định danh tính.