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    Kinh tếKinh tế xanh

    TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150mm, triều cường vượt báo động 3

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Trong 3 ngày cuối tuần này, TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150mm kèm theo triều cường trên sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động 3.

    Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt mưa lớn sẽ kéo dài đến đầu tuần sau (12.10) với tổng lượng mưa phổ biến đến 200mm. Riêng trong 3 ngày cuối tuần (từ 9 - 11.10) tổng lượng mưa khoảng 150mm.

    TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150mm, triều cường vượt báo động 3- Ảnh 1.

    TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa lớn kết hợp triều cường cao, nguy cơ nhiều nơi tiếp tục ngập nặng

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Cụ thể, trong ngày hôm nay 9.10, thời tiết TP.HCM và Nam bộ chịu sự tác động của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động ngay trên khu vực. Do đó, mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tâm mưa được dự báo có thể tập trung nhiều hơn ở khu vực miền Đông bao gồm TP.HCM.

    Sang ngày 10 - 11.10, dải hội tụ nhiệt đới hạ trục nhẹ xuống phía nam, nên Nam bộ chịu tác động bởi hội tụ rìa phía bắc của dải nên khả năng mưa vẫn còn duy trì. Mưa lớn giảm nhưng mưa còn xuất hiện trên diện khá rộng, có nơi mưa lớn. Mưa vẫn xảy ra chủ yếu về chiều và tối. Đặc biệt, trong ngày 11.10 có thể xuất hiện mưa trong buổi sáng. Từ ngày 12.10, mưa có xu hướng giảm dần cả về diện và lượng.

    TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150 mm, triều cường vượt báo động 3

    Trong khi mưa lớn có khả năng xuất hiện trên diện rộng về chiều tối và đêm thì đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đang lên nhanh và có thể đạt đỉnh trong một vài ngày tới.

    Trong sáng nay 9.10, đỉnh triều trên sông Sài Gòn tại Nhà Bè và Phú An xấp xỉ mức báo động 2; riêng trạm Thủ Dầu Một 1,73m, trên báo động 3 là 13cm. Đỉnh của đợt triều này có khả năng rơi vào ngày 10 - 12.10; tại trạm Phú An và Nhà Bè từ 1,65 - 1,7m, trên báo động 3 từ 5 - 10cm, còn trạm Thủ Dầu Một là 1,8 - 1,85m, trên báo động 3 từ 20 - 25cm.

    Đây là đợt triều cường cao trong năm, mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 2; cần đề phòng nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường cao xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối gia tăng nguy cơ ngập ở vùng ven sông, ven kênh rạch và vùng trũng thấp.

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