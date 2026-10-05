Nơi nào ở TP.HCM và Nam bộ sẽ có mưa lớn hôm nay?

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua Nam bộ và nam Trung bộ, trong chiều tối qua đến sáng nay 5.10, TP.HCM xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa lớn như Phạm Văn Cội 72 mm, Củ Chi 64 mm, Thủ Dầu Một 58,6 mm, Bình Ba 49,6 mm…



Chiều nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Những tuyến đường nào ở TP.HCM hễ mưa lớn là ngập?

Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, thời tiết TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa giông trên diện rộng. Cụ thể trong ngày 5.10, buổi sáng giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 - 33 độ C. Từ trưa và chiều tối mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở TP.HCM và nhiều nơi trên khu vực Nam bộ như: Tây Ninh, Đồng Tháp, ven biển Cần Thơ và Cà Mau.

Từ ngày 6 - 7.10, mưa xuất hiện bất chợt vào nhiều khung giờ khác nhau trong ngày, khả năng có mưa lớn gây ngập vào giờ tan tầm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên địa bàn TP.HCM, khu vực trung tâm như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Tân Bình… tổng lượng mưa từ nay đến ngày 7.10 cao nhất phổ biến từ 120 - 130 mm. Đặc biệt, "rốn ngập" Thủ Đức lượng mưa lên tới 140 mm. Bên cạnh đó, những phường xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) mưa như: Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo… lượng mưa lên đến 140 - 150 mm.

Trên khu vực Nam bộ, Lâm Đồng là nơi có khả năng xuất hiện mưa rất lớn với lượng cao nhất đến 180 mm; TP.Đồng Nai, An Giang và Cà Mau mưa lớn đến 160 mm; Vĩnh Long khoảng 130 mm.

Ngoài ra, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch cũng đang lên. Dự báo, đến ngày 9.10, mực nước triều cường trên sông Sài Gòn xấp xỉ và trên báo động 3. Do vậy, cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội ở TP.HCM.