TP.HCM và Nam bộ, mưa lớn tăng kết hợp triều cường lên nhanh

Tổ hợp mưa lớn, triều cường cao có xu hướng gia tăng từ hôm nay và kéo dài đến cuối tuần. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân đợt không khí lạnh ở phía bắc suy yếu tạo điều kiện cho dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực nam Trung bộ và Nam bộ hoạt động mạnh lên, sau đó hạ trục về phía nam. Đây là yếu tố khiến mưa gia tăng trên khu vực Nam bộ. Trong hôm nay, vùng biển TP.HCM và Nam bộ có mưa giông, gió giật mạnh; trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió mạnh cấp 7 - 8 với độ cao sóng biển trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền đều có nguy cơ cao chịu tác động.



Mưa lớn kết hợp triều cường cao có xu hướng gia tăng từ hôm nay và kéo dài đến cuối tuần ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên đất liền, thời tiết TP.HCM và Nam bộ sáng nay có nắng nhẹ, từ trưa mây giông bắt đầu phát triển. Đến khoảng 14 giờ, mây giông nhiều và mở rộng hơn; nhiều nơi mưa lớn đến rất lớn với lượng từ 50 - 100 mm. Trọng tâm mưa lớn ở khu vực các tỉnh thành Lâm Đồng (phía đông), Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Mưa có thể kéo dài sau 20 giờ.

Khu vực tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai cần tiếp tục đề phòng mưa lớn gây sạt lở đất, ngập úng, lũ quét.

Tai TP.HCM, cần đề phòng khả năng mưa lớn giờ tan tầm. Bên cạnh đó, hiện vào đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, đỉnh triều xấp xỉ và vượt báo động 2 từ ngày 9.10. Mực nước triều đang lên nhanh trong hôm nay và những ngày tới. Các khu vực trũng thấp ở phía nam có khả năng bị ngập nặng vì "combo" mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nặng nhiều nơi.