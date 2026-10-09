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    Thời sự

    Cháy nhà trên đường Đoàn Văn Bơ ở TP.HCM: Cụ bà 81 tuổi tử vong

    Trần Kha
    Trần Kha
    Một vụ cháy nhà trên đường Đoàn Văn Bơ (phường Khánh Hội, TP.HCM) xảy ra rạng sáng 9.10 khiến cụ bà 81 tuổi tử vong.

    Ngày 9.10, Công an phường Khánh Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trên đường Đoàn Văn Bơ khiến cụ bà N.T.T (81 tuổi) tử vong.

    Cháy nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, một cụ bà tử vong - Ảnh 1.

    Khói lửa tỏa ra từ đám cháy

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên tại căn nhà 1 trệt, 1 lầu trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả gia đình đang ngủ.

    Nghe tiếng hô hoán, người trong nhà cháy trèo qua ban công để thoát sang nhà hàng xóm. Riêng bà T. được người nhà hỗ trợ di chuyển từ tầng trệt lên khu vực sân thượng nhằm dùng thang thoát ra ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển qua cầu thang, cụ bà không may trượt ngã và tử vong sau đó.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nhanh chóng có mặt, phá cửa tiếp cận hiện trường và khống chế ngọn lửa, đồng thời di dời các xe máy ra ngoài.

    Vụ hỏa hoạn đã làm cháy 3 xe máy, xe điện cùng nhiều vật dụng sinh hoạt bên trong tầng trệt.

    Nguyên nhân vụ cháy nhà và mức độ thiệt hại tài sản đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

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