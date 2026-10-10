Dãy số giúp 3 người cùng trúng 12 tỉ xổ số miền Nam, đổi thưởng ở TP.HCM

Câu chuyện được đại lý vé số Ngọc Yến ở đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 cho 3 khách.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 xuất hiện ở đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số 999472 trúng xổ số Tây Ninh ngày 8 tháng 10, tổng trị giá 12 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ vì tình hình thời tiết mưa gió những ngày qua ở TP.HCM, có thời điểm vé số bán chậm nên đại lý có mời các khách mua ủng hộ.

"Nhiều người mua vé đó và bất ngờ trúng số độc đắc. Trong 6 tờ độc đắc trên, mỗi người trúng 2 vé, nhận tiền theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt. Chúng tôi hỗ trợ khách đổi thưởng sau giờ xổ số", đại lý vé số Ngọc Yến chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 hôm nay.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng 14 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 068674 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, những tờ trúng độc đắc của đài này có dãy số 668674.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 120550, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 556557 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 364953.