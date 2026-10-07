Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10: Thông tin vé trúng 2,4 tỉ đài Đồng Nai

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán cũng như phân phối cho 4 bạn hàng khác bán trúng tổng 80 tờ đài Đồng Nai, tổng trị giá là 2,4 tỉ đồng.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 đài Đồng Nai xuất hiện sớm ở đại lý vé số Thúy Hòa ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 03113 trúng giải nhất xổ số Đồng Nai ngày 7 tháng 10. "Tôi bán trúng 16 vé cho 2 khách, trong đó 1 khách mua lẻ 2 vé, khách còn lại mua 14 vé. Hiện chúng tôi đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách. Những vé còn lại cũng được bạn hàng của tôi bán trúng cho nhiều khách khác", đại lý Thúy Hòa tiết lộ.

Xổ số ngày 7 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 105684, đài Cần Thơ ngày với dãy số trúng độc đắc là 011844 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 308223.

Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ tư hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi, ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã trúng 2 tờ có dãy số 555555. Theo đó, 2 tờ có dãy số 555555 trúng giải bảy đài Vũng Tàu. Anh Giàu cho biết vì đây là những tờ có vé số đẹp nên anh không đổi thưởng, giữ lại làm kỷ niệm. Anh thường xuyên mua và sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ và may mắn khi trúng xổ số miền Nam thứ ba.