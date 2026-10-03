Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10: 'Truy tìm' vé 888888 trúng số đài Hậu Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10, người chơi xổ số lập tức tìm những tờ vé số đẹp có dãy số 888888 trúng đài Hậu Giang, khi giải bảy đài này thuộc về những tờ vé có dãy số cuối là 888.

Đại lý vé số Chấn Nam đã đổi thưởng cho khách trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 đài Hậu Giang lộ diện sớm. Dân mạng cũng đang "truy tìm" những tờ vé số có dãy số đẹp 888888 trúng giải bảy đài này ẢNH: NVCC

Anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) ở xã Hội Cư (Đồng Tháp) một người có sở thích sưu tầm những vé số đẹp, độc lạ cho biết chiều nay, anh sở hữu 16 vé có dãy số đẹp 888888 thuộc xổ số TP.HCM ngày 3 tháng 10. Do đó, khi dãy số này trúng đài Hậu Giang, anh có chút tiếc nuối.

Sau khi có kết quả xổ số Hậu Giang ngày 3 tháng 10, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo đã bán 160 tờ trúng giải ba đài này, tổng trị giá giải thưởng là 1,6 tỉ đồng. Cụ thể, những vé này có dãy số cuối may mắn là 59388, được đại lý phân phối cho nhiều bạn hàng bán. Hiện đại lý đã đổi thưởng sớm 5 tờ cho 1 khách trúng.

Xổ số ngày 3 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 660851, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 018356, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 740065 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 383277.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã phân phối 16 vé trúng đài Bình Dương cho bạn hàng bán lẻ và thông báo vui lên mạng xã hội, tìm những khách sở hữu vé này đến đổi thưởng. Cụ thể, 16 vé trên nằm trong cọc 160 tờ, các vé trúng số giải khuyến khích có dãy là 310004 trúng xổ số Bình Dương ngày 2 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng.



