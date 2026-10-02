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    Đời sống

    Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 - Kết quả xổ số hôm nay thứ sáu

    Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10; Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ sáu ngày 2.10.2026.

    Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10; Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ sáu ngày 2.10.2026.

    Xổ số Vĩnh Long, đài Bình Dương, đài Trà Vinh, đài Ninh Thuận...

    Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10VĨNH LONGBÌNH DƯƠNGTRÀ VINH

    XSMN thứ sáu

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 10: Đang cập nhật...

    XSMT thứ sáuGIA LAININH THUẬN

    ngày 2.10.2026

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2 tháng 10: Đang cập nhật...

    XSMB thứ sáu

    Ký hiệu trúng đặc biệt:

    Giải đặc biệt

    Giải nhất

    Giải nhì

    Giải ba

    Giải tư

    Giải năm

    Giải sáu

    Giải bảy

    Kết quả xổ số điện toán ngày 2 tháng 10: Đang cập nhật...

    Mời bạn đọc xem kết quả xổ số miền Nam, xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

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