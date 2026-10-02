Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10: Thông báo tìm người trúng số đài Bình Dương

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã phân phối 16 vé trúng đài Bình Dương cho bạn hàng bán lẻ và thông báo vui lên mạng xã hội, tìm những khách sở hữu vé này đến đổi thưởng. Cụ thể, 16 vé trên nằm trong cọc 160 tờ, các vé trúng số giải khuyến khích có dãy là 310004 trúng xổ số Bình Dương ngày 2 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 đài Bình Dương lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Anh Thư ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán 16 vé trúng giải ba xổ số Vĩnh Long ngày 2 tháng 10, mỗi vé trị giá 10 triệu đồng. Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 14938, được phân phối cho bạn hàng bán trúng. Hiện đại lý đang tìm khách tới đổi thưởng.

Xổ số ngày 1 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 132697, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 313004 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 313004.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán 48 tờ trúng số. Cụ thể, 48 tờ có dãy số cuối 77552 thuộc đài Bình Thuận trúng giải tư.

"Chủ nhân của 48 tờ trúng xổ số Bình Thuận ngày 1 tháng 10 là của 3 người, họ là khách quen của đại lý. Mỗi người mua một cọc lẻ gồm 16 tờ, chúng tôi đã đổi thưởng và khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho hay