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    Đời sốngCộng đồng

    28 vé giúp nhiều người ở TP.HCM cùng trúng 11,1 tỉ đồng xổ số miền Nam

    Cao An Biên - Dương Lan
    Nhiều người ở TP.HCM trúng gần 11,1 tỉ đồng xổ số miền Nam với 28 tờ vé số may mắn.

    Đó là chia sẻ từ anh Vũ Huỳnh, đại diện đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM sau khi đã đổi thưởng 28 tờ vé số trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam đài Đồng Nai.

    Nhiều người ở TP.HCM cùng trúng 11,1 tỉ xổ số miền Nam nhờ một dãy số - Ảnh 1.

    Đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo đã đổi thưởng 28 tờ vé số trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam đài Đồng Nai

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, trong 28 tờ vé số trên có 5 tờ vé số trúng giải đặc biệt xổ số Đồng Nai ngày 30 tháng 9, với dãy số là 470822. Những tờ vé số còn lại trị giá hơn 1,1 tỉ đồng khi trúng số giải an ủi đài trên. 

    "Khách trúng độc đắc là 1 người, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Trong khi đó, những tờ vé số trúng giải an ủi của nhiều khách khác nhau mua tại quầy, sau khi phát hiện trúng số đã mang tới đại lý đổi thưởng, có người nhận tiền mặt, có người nhận chuyển khoản", anh Vũ Huỳnh chia sẻ thêm.

    Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi trên sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 hôm nay.

    Anh Vũ Huỳnh cũng đã đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số trúng độc đắc có dãy số 132697 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế). "Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người phụ nữ quê ở An Giang. Người này đang sống ở TP.HCM, thấy có người bán dạo mời nên mua 4 tờ ủng hộ và may mắn trúng độc đắc. Chủ nhân nhận tiền qua hình thức chuyển khoản và tính sẽ mua nhà ở TP.HCM để ổn định cuộc sống", anh Vũ Huỳnh cho hay.

    Hôm qua, kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 750136, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 555738 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 030118.

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