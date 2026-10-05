Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 - Kết quả xổ số hôm nay thứ hai

Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10; kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Trung, kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ hai ngày 5.10.2026.

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 5 tháng 10:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5 tháng 10: Đang cập nhật...

XSMB thứ Hai Ký hiệu trúng đặc biệt: Giải đặc biệt Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải tư Giải năm Giải sáu Giải bảy

Kết quả xổ số điện toán ngày 5 tháng 10: Đang cập nhật...

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