Người phụ nữ trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam, dự tính mua nhà TP.HCM

Anh Vũ Huỳnh, đại diện đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 4 tờ có dãy số 132697 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Những tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người phụ nữ quê ở An Giang. Người này đang sống ở TP.HCM, thấy có người bán dạo mời nên mua 4 tờ ủng hộ và may mắn trúng độc đắc. Chủ nhân nhận tiền qua hình thức chuyển khoản và tính sẽ mua nhà ở TP.HCM để ổn định cuộc sống", anh Vũ Huỳnh cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Phước Lộc ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 660851 thuộc xổ số TP.HCM ngày 3 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Hồng Hạnh ở Tây Ninh (Long An cũ) đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 cho nhiều khách.

Cụ thể, những vé trên đều có cùng dãy số cuối may mắn là 57496, trúng giải nhất xổ số Bình Thuận ngày 1 tháng 10 trị giá 30 triệu/vé. Trong khi đó, giải sáu đài này cũng có dãy số cuối là 7496, nên những tờ vé trên cùng trúng giải nhất và giải sáu xổ số miền Nam.