Trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, mua gạo phát tặng hàng xóm

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 348513 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thêm 1 tờ trúng an ủi với dãy số là 248513.



Những tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Những tờ vé số may mắn được khách ở xã Tân Đông, Tây Ninh mua khi đi chợ Ka Tum. Thấy người bán vé số dạo, khách đã mua ủng hộ và bất ngờ trúng độc đắc. Sau đó, họ nhờ chúng tôi đến tận nhà đổi thưởng. Khi cầm trên tay số tiền lớn, khách không giấu được niềm vui, bởi đây là lần đầu tiên họ nhận được khoản tiền lớn như vậy. Sau khi nhận tiền thưởng, khách đã mua gạo phát cho bà con, hàng xóm, phần lớn là người Khmer trong xóm. Số tiền trúng thưởng sẽ được dùng để trả nợ sau khi gia đình vừa sửa nhà xong", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên xin vía trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 tổng trị giá 2 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Cụ thể, 2 vé trên có cùng dãy số may mắn là 216556, trúng giải đặc biệt xổ số Cần Thơ ngày 30 tháng 9. Đại lý tiết lộ khách trúng thưởng là nam, ngoài 40 tuổi đã đến đại lý lãnh tiền sau giờ xổ số theo hình thức nhận chuyển khoản.