Dãy số giúp nhiều người cùng trúng 2 giải xổ số miền Nam: 'Mua một được hai'

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Hồng Hạnh ở Tây Ninh (Long An cũ) sau khi đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 cho nhiều khách.



Những tờ vé số may mắn trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 được đại lý vé số Hồng Hạnh đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên đều có cùng dãy số cuối may mắn là 57496, trúng giải nhất xổ số Bình Thuận ngày 1 tháng 10 trị giá 30 triệu/vé. Trong khi đó, giải sáu đài này cũng có dãy số cuối là 7496, nên những tờ vé trên cùng trúng giải nhất và giải sáu xổ số miền Nam.

"7 vé trên tôi đổi từ 1 người bán dạo. Người này cho biết đã đổi lẻ từ nhiều khách khác nhau, mỗi người trúng 1 - 2 vé. Người bán dạo nhận tiền mặt cho tiện. Chúng tôi cũng đã chia sẻ hình ảnh của những tờ vé số may mắn 'mua một được hai' lên mạng xã hội", chị Hồng Hạnh, chủ đại lý vé số bày tỏ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng 2 giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên xin vía trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 hôm nay.

Trước đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 348513 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thêm 1 tờ trúng an ủi với dãy số là 248513.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 660851, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 018356, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 740065 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 383277.