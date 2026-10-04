Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10: Chờ người trúng số đài Đà Lạt lãnh thưởng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10, đại lý vé số Bảo Trân ở Tây Ninh cho biết đã bán 16 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 839681 thuộc đài Đà Lạt trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). Hiện đại lý đã đăng kết quả lên mạng xã hội và chờ người sở hữu những tờ có dãy số này liên hệ đổi thưởng.

Những tờ trúng an ủi đài Đà Lạt theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong khi đó, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã đổi thưởng 14 tờ trúng giải năm. Theo đó, 14 tờ có dãy số cuối 0775 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 4 tháng 10 trúng giải năm. Điều đặc biệt những tờ có dãy số này tiếp tục trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 75. Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, nhận tiền qua chuyển khoản.

Xổ số ngày 4 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 668674, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 062977 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 239681.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 chiều qua, người chơi xổ số tìm những tờ vé số đẹp có dãy số 888888 trúng đài Hậu Giang, khi giải bảy đài này thuộc về những tờ vé có dãy số cuối là 888.

Trong khi đó, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo đã bán 160 tờ trúng giải ba đài này, tổng trị giá giải thưởng là 1,6 tỉ đồng. Cụ thể, những vé này có dãy số cuối may mắn là 59388, được đại lý phân phối cho nhiều bạn hàng bán. Hiện đại lý đã đổi thưởng sớm 5 tờ cho 1 khách trúng.