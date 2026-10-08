Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10: Giữ lại vé ế, trúng số đài Bình Thuận

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã trúng 16 tờ vé số. Theo đó, 16 tờ có dãy số 028061 thuộc đài Bình Thuận trúng khuyến khích.

Những tờ trúng số đài Tây Ninh, Bình Thuận theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Những tờ vé số này được tôi giữ lại vì bán ế, bất ngờ trúng khuyến khích. Chúng tôi đang chờ những khách có vé trúng xổ số miền Nam hôm nay đến đổi thưởng", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM cũng thông báo đã bán và đổi thưởng 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 489 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 8 tháng 10 trúng giải bảy. Đại lý đã đổi thưởng cho chủ nhân, khách nhận tiền qua chuyển khoản.

Xổ số ngày 8 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 999472 đài An Giang ngày với dãy số trúng độc đắc là 924168 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 088061.

Xổ số An Giang ngày 8 tháng 10 khiến nhiều người ngạc nhiên khi có dãy số trúng 2 giải. Cụ thể những tờ có dãy số 29537 trúng tư lại trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 37.

Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ năm hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán cũng như phân phối cho 4 bạn hàng khác bán trúng tổng 80 tờ đài Đồng Nai, tổng trị giá là 2,4 tỉ đồng.

Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 03113 trúng giải nhất xổ số Đồng Nai ngày 7 tháng 10. "Tôi bán trúng 16 vé cho 2 khách, trong đó 1 khách mua lẻ 2 vé, khách còn lại mua 14 vé. Những vé còn lại cũng được bạn hàng của tôi bán trúng cho nhiều khách khác", đại lý Thúy Hòa tiết lộ.