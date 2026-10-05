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    Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10: 'Hùn vốn' 1,6 triệu mua vé, trúng đài TP.HCM

    Cao An Biên - Dương Lan
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10, hai người 'hùn vốn' 1,6 triệu đồng cùng mua nguyên cây vé số 160 tờ trúng đài TP.HCM.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10, đại lý vé số Kiều Linh ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ đài TP.HCM cho 2 khách. 

    Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10: 'Hùng vốn' 1,6 triệu tiền vé, trúng đài TP.HCM - Ảnh 1.

    Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 xuất hiện sớm

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, các vé trên có dãy số cuối may mắn là 674, trúng giải bảy xổ số TP.HCM ngày 5 tháng 10. Đại lý cho biết 2 người cùng góp vốn mua cây vé này, mỗi người 80 tờ và bất ngờ gặp may mắn. Hiện đại lý đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản.

    Trong khi đó, đại lý vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán 16 tờ vé trúng giải khuyến khích xổ số Đồng Tháp ngày 5 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Cụ thể, các vé có dãy số là 550738, được đại lý bán ra tại quầy cho nhiều khách. Hiện đại lý đang chờ khách tới đổi thưởng.

    Xổ số ngày 5 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 750136, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 555738 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 030118.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ hai hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10, đại lý vé số Bảo Trân ở Tây Ninh cho biết đã bán 16 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 839681 thuộc đài Đà Lạt trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). Sau đó, đại lý đã đăng kết quả lên mạng xã hội và chờ người sở hữu những tờ có dãy số này liên hệ đổi thưởng.

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