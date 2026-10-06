Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10: Hai người mua dãy 555555 trúng đài Vũng Tàu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi, ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã trúng 2 tờ có dãy số 555555. Theo đó, 2 tờ có dãy số 555555 trúng giải bảy đài Vũng Tàu. Anh Giàu cho biết vì đây là những tờ có vé số đẹp nên anh không đổi thưởng, giữ lại làm kỷ niệm. Anh thường xuyên mua và sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ và may mắn khi trúng xổ số miền Nam thứ ba.

16 tờ có dãy số 555555 thuộc đài Vũng Tàu trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 ẢNH: NVCC

Anh Lê Minh Tân (36 tuổi, ở xã Vĩnh Trinh, Cần Thơ) mua 14 tờ có dãy số 555555 còn lại với mục đích sưu tầm cũng bất ngờ khi những tờ này trúng xổ số Vũng Tàu ngày 6 tháng 10. Vì những tờ này có dãy số quá đẹp nên anh cũng giữ lại làm kỷ niệm thay vì đổi thưởng. Ngoài vé số, anh Tân còn sưu tầm những tờ lịch xưa cũ. "Khi biết tin trúng số hôm nay, tôi mừng rỡ gọi điện báo cho nhiều người, không ngờ mua dãy số đẹp lại trúng số", anh Tân nói.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán 2 cọc vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 93 trúng giải tám và 160 tờ có 3 số cuối là 673 trúng giải bảy theo kết quả xổ số Bến Tre ngày 6 tháng 10.

Xổ số ngày 6 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 132459, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 914112 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 507180.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Kiều Linh ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ đài TP.HCM cho 2 khách.

Trong khi đó, đại lý vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán 16 tờ vé trúng giải khuyến khích xổ số Đồng Tháp ngày 5 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Cụ thể, các vé có dãy số là 550738, được đại lý bán ra tại quầy cho nhiều khách.