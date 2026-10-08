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    10 vé trúng hơn 10,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, nhiều người gặp may mắn

    Cao An Biên - Dương Lan
    Nhờ mua vé có cùng dãy số, nhiều người gặp may mắn khi trúng tổng hơn 10,2 tỉ đồng xổ số miền Nam.

    10 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10, tổng trị giá hơn 10,2 tỉ đồng cùng xuất hiện ở Tây Ninh và được nhiều đại lý đổi thưởng.

    10 vé trúng hơn 10,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, nhiều người gặp may mắn - Ảnh 1.

    Nhiều người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 tới đại lý vé số Thanh Khoa đổi thưởng

    ẢNH: NVCC

    Sau khi mở thưởng xổ số Vũng Tàu ngày 6 tháng 10, đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh chia sẻ hình ảnh đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc, tổng trị giá 6 tỉ đồng. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 914112, được đổi thưởng cho 2 khách khác nhau, trong đó, một người trúng 1 tờ, lãnh tiền mặt và người còn lại trúng 2 vé.

    Trong khi đó, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc đài trên cho khách bằng tiền mặt. Hình ảnh ngay sau đó đã được mạng xã hội lan tỏa. Cũng tại tỉnh Tây Ninh, một đại lý vé số khác cũng chia sẻ hình ảnh đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng an ủi xổ số Vũng Tàu ngày 6 tháng 10. 

    Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10 hôm nay.

    Trước đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã đổi thưởng 16 tờ vé số cho khách. Theo đó, 16 tờ có dãy số 362977 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

    "Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn này là người đàn ông 50 tuổi ở TP.HCM. Ông ấy ngày nào cũng mua 16 tờ cùng dãy số từ người bán dạo như thói quen và may mắn trúng số. Khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản, vì vội tiếp khách đến mua vé số nên chúng tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

    Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 105684, đài Cần Thơ ngày với dãy số trúng độc đắc là 011844 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 308223.

     

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