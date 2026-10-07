Mua 16 tờ ngẫu nhiên từ người bán dạo, khách TP.HCM trúng lớn xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã đổi thưởng 16 tờ vé số cho khách. Theo đó, 16 tờ có dãy số 362977 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).



16 tờ trúng an ủi đài Kiên Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn này là người đàn ông 50 tuổi ở TP.HCM. Ông ấy ngày nào cũng mua 16 tờ cùng dãy số từ người bán dạo như thói quen và may mắn trúng số. Khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản, vì vội tiếp khách đến mua vé số nên chúng tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Kim Sánh ở Tây Ninh (Long An cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cũng theo kết quả xổ số ngày 4 tháng 10. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 239681 thuộc đài Đà Lạt trúng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cũng đổi thưởng 28 tờ vé số trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam đài Đồng Nai. Cụ thể, trong 28 tờ vé số trên có 5 tờ vé số trúng giải đặc biệt xổ số Đồng Nai ngày 30 tháng 9, với dãy số là 470822. Những tờ vé số còn lại trị giá hơn 1,1 tỉ đồng khi trúng số giải an ủi đài trên.

Hôm qua, kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 132459, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 914112 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 507180.