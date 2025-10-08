Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10: Đại lý đổi thưởng ngay

Dương Lan - Hà Vy
08/10/2025 17:55 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 chiều nay, một đại lý vé số ở Vĩnh Long cho biết đã bán trúng 140 tờ và đổi thưởng ngay cho khách.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận hệ thống của anh đã bán trúng và đổi thưởng 140 tờ. Theo đó, 140 tờ có hai số cuối là 27 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 trúng giải tám, trị giá 14 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 015449.

"Chủ nhân đã mua cặp nguyên gồm 140 tờ và đã liên hệ đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam chiều nay. Phía đại lý đã chuyển tiền trúng số, người trúng là khách quen của đại lý, thường xuyên mua với số lượng lớn. Hiện đại lý tiếp tục chờ khách có vé số trúng liên hệ đổi thưởng", phía đại lý vé số Duy cho hay.

Xuất hiện 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 vừa được đổi thưởng - Ảnh 1.

140 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10

ẢNH: NVCC

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư mở thưởng chiều nay ghi nhận đài Đồng Nai có dãy số trúng độc đắc là 362384 và đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 046439.

Hình ảnh những cọc vé số trúng thưởng được dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như hy vọng sớm được trúng số.

Gần đây, phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) thông báo đã bán trúng 14 tờ giải tám cho khách, thuộc xổ số Bến Tre ngày 7 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé có hai số cuối là 93, trong khi đó giải độc đắc của đài Bến Tre mở thưởng hôm đó thuộc về những tờ có dãy số 973204.

Hiếm gặp: Dãy độc đắc có số '5555', nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam

Hiếm gặp: Dãy độc đắc có số '5555', nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam

Dãy độc đắc có số '5555' hiếm gặp, một đại lý đổi thưởng 19 tờ trúng 950 triệu đồng cho khách trúng xổ số miền Nam mới đây. Có gì đặc biệt?

Nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 đài Bến Tre

420 tờ trúng xổ số miền Nam: Đại lý 'choáng' khi 3 khách cùng trúng lớn

