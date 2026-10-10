Toàn cảnh 17h: Vì sao xe khách đang chạy bốc cháy ở TP.HCM? | Thuyền trưởng 8 giờ ôm thùng phuy thoát chết kỳ diệu

Toàn cảnh 17h ngày 10.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 10.10: Vì sao xe khách đang chạy bốc cháy ở TP.HCM? | Thuyền trưởng 8 giờ ôm thùng phuy thoát chết kỳ diệu

Ngày đầu ngã tư Bảy Hiền chặn lối đi thẳng: Người đến Bệnh viện Thống Nhất loay hoay tìm đường

Từ sáng 10.10, ngã tư Bảy Hiền (TP.HCM) chính thức lắp đặt dải phân cách kiên cố ngăn lối đi thẳng giữa đường Trường Chinh và đường Cách Mạng Tháng Tám để phục vụ thi công ga metro số 2. Dù lực lượng chức năng liên tục túc trực phân luồng, nhiều người đi đường vẫn bỡ ngỡ, lúng túng quay đầu xe hoặc chạy ngược chiều khi bất ngờ đối mặt rào chắn.

Ngày đầu ngã tư Bảy Hiền chặn lối đi thẳng: Người đến Bệnh viện Thống Nhất loay hoay tìm đường

Vì sao xe khách bốc cháy khi đang chạy ở TP.HCM?

Ngày 10.10, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra nguyên nhân xe khách bốc cháy khi đang chạy trên đường 30 Tháng 4, phường Phước Thắng.

Vì sao xe khách bốc cháy khi đang chạy ở TP.HCM?

Idol live thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng: Kiếm tiền có dễ, công việc thực sự ra sao?

Một ngày livestream từ 5 đến 6 tiếng, bắt đầu với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng và có thể chạm mốc 40 triệu đồng trở lên khi kênh phát triển mạnh. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn rực rỡ và những con số thu nhập đáng mơ ước, một idol live phải đánh đổi những gì khi công việc không chỉ đơn giản là xuất hiện trước ống kính để nhận tiền?

Idol live thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng: Kiếm tiền có dễ, công việc thực sự ra sao?

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.