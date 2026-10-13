Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng

Phiên tòa hình sự tại TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ chính thức bắt đầu khoảng 8 giờ 20 phút sáng nay 13.10.
Những người thân của bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, mẹ của em Nguyễn Ngọc Bảo Tr., ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) được bố trí ghế ngồi phía ngoài phòng xử án để theo dõi phiên tòa.
Các nhà báo, phóng viên được bố trí phòng theo dõi phiên tòa trực tuyến. Bước vào phần thủ tục, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là bà Trần Thị Ngọc Dung công bố quyết định mở lại phiên tòa và thư ký tòa án thực hiện các thủ tục, kiểm tra lý lịch người dự phiên tòa.
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Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi, bị cáo Trung đều trả lời không biết, chỉ lắc đầu; bà Nguyễn Thị Nga (mẹ bị cáo Trung) trả lời thay; 2 thiếu nữ là người làm chứng, do dưới 18 tuổi nên được bố trí phòng dự cho người vị thành niên.
Vào phiên xét xử, đại diện Viện KSND khu vực 4 công bố cáo trạng vụ án.
Khi được HĐXX hỏi, bà Nga đại diện bị cáo thừa nhận bị cáo Trung có vi phạm pháp luật và nói đã nộp cho cơ quan chức năng 150 triệu đồng khắc phục hậu quả; bà Nguyễn Thị Phương (chị ruột bà Hiền) yêu cầu xử đúng người đúng tội; những người làm chứng, chứng kiến vụ việc cũng trình bày lại sự việc cho HĐXX nghe.
Khi được HĐXX hỏi về mức bồi thường phần dân sự, bà Phương cho biết tổng các khoản chi phí yêu cầu được bồi thường là hơn 1,5 tỉ đồng.
Viện KSND khu vực 4 và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại và bị cáo cũng tham gia phần xét hỏi.
Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật phiên tòa.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.
Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).
Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra đường, Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.
Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp, chấn thương ngực kín.
Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.
Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).
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