Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng

Phiên tòa hình sự tại TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ chính thức bắt đầu khoảng 8 giờ 20 phút sáng nay 13.10.

Người thân của gia đình nạn nhân được bố trí ghế ngồi ngoài phòng xử án ẢNH: NAM LONG

Những người thân của bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, mẹ của em Nguyễn Ngọc Bảo Tr., ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) được bố trí ghế ngồi phía ngoài phòng xử án để theo dõi phiên tòa.

Các nhà báo, phóng viên được bố trí phòng theo dõi phiên tòa trực tuyến. Bước vào phần thủ tục, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là bà Trần Thị Ngọc Dung công bố quyết định mở lại phiên tòa và thư ký tòa án thực hiện các thủ tục, kiểm tra lý lịch người dự phiên tòa.

Các nhà báo, phóng viên được bố trí phòng theo dõi phiên tòa trực tuyến ẢNH: NAM LONG

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Những ai có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung?

Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi, bị cáo Trung đều trả lời không biết, chỉ lắc đầu; bà Nguyễn Thị Nga (mẹ bị cáo Trung) trả lời thay; 2 thiếu nữ là người làm chứng, do dưới 18 tuổi nên được bố trí phòng dự cho người vị thành niên.

Vào phiên xét xử, đại diện Viện KSND khu vực 4 công bố cáo trạng vụ án.

Diễn biến phiên tòa được truyền hình trực tiếp vào phòng cho các nhà báo, phóng viên dự ẢNH: NAM LONG

Khi được HĐXX hỏi, bà Nga đại diện bị cáo thừa nhận bị cáo Trung có vi phạm pháp luật và nói đã nộp cho cơ quan chức năng 150 triệu đồng khắc phục hậu quả; bà Nguyễn Thị Phương (chị ruột bà Hiền) yêu cầu xử đúng người đúng tội; những người làm chứng, chứng kiến vụ việc cũng trình bày lại sự việc cho HĐXX nghe.

Khi được HĐXX hỏi về mức bồi thường phần dân sự, bà Phương cho biết tổng các khoản chi phí yêu cầu được bồi thường là hơn 1,5 tỉ đồng.

Viện KSND khu vực 4 và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại và bị cáo cũng tham gia phần xét hỏi.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật phiên tòa.