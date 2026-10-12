Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Sức khỏe người mẹ đã ổn định để dự tòa

Chiều 12.10, tin từ gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long; mẹ em N.N.B.Tr), cho biết hiện tại sức khỏe của bà Hiền đã ổn định, có thể tham dự phiên tòa sơ thẩm vào sáng mai (13.10).

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung sẽ được mở lại vào sáng mai 13.10 ảnh: nam long

Theo đó, ngày mai (13.10), TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long dự kiến mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.Tr tử vong.

Trước đó, phiên tòa này đã dời lịch xét xử 1 lần, tạm hoãn 2 lần vì sức khỏe của bà Hiền không ổn định, phải nhập viện cấp cứu và gia đình bị hại vắng mặt trong phiên xét xử.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

Phiên tòa lần 2 bị tạm hoãn do sức khỏe bà Nguyễn Thị Hiền không ổn định ảnh: nam long

Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em N.N.B.Tr điều khiển, chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên em X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của em Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của em X.N làm em Tr. và xe đạp điện ngã ra đường. Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp, chấn thương ngực kín.

Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

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Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án do xác định lỗi thuộc về em Tr.

Gia đình Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tố tụng tại huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long (cũ) đều bác đơn. Bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ngày 28.4.2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà, bắn Trung trọng thương rồi tự sát.

Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xem xét hiện trường vụ tai nạn giao thông ảnh: nam long

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông làm đơn tố cáo các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) có hành vi bỏ lọt tội phạm khiến ông Phúc hành xử như trên.

Sau đó, Bộ Công an và Viện KSND tối cao vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Long điều tra lại vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do Trung lái xe vượt xe tải khác lấn sang lề trái, hậu quả làm nữ sinh tử vong.

Sau khi vào cuộc điều tra, đến nay, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã truy tố 6 bị cáo, gồm: Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn (cũ).