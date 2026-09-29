Tiếp tục hoãn phiên tòa xử tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Sáng 29.9, TAND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. tử vong.

Hội đồng xét xử thực hiện phần thủ tục trước khi vào phiên xét xử ẢNH: NAM LONG

Trong phần thủ tục, đại diện luật sư cho rằng sức khỏe của bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long, mẹ em Nguyễn Ngọc Bảo Tr.) không tốt, phải đi cấp cứu nên yêu cầu tạm hoãn phiên tòa. Các đại diện luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại Tr. yêu cầu Hội đồng xét xử thực hiện theo quy định về phiên tòa có người chưa thành niên; hướng dẫn bị cáo và người đại diện thực hiện theo quy định phiên tòa là không đeo khẩu trang trong phiên xét xử...

Trong khi đó, phía gia đình bị cáo yêu cầu tiếp tục xét xử; đại diện Viện KSND khu vực 4 cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho một khoảng thời gian để phía gia đình bị hại ổn định sức khỏe để tiếp tục phiên tòa...

Tuy nhiên, sau khi hội ý, Chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử công bố quyết định tạm hoãn phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hiền bị bệnh vắng mặt, người đại diện hợp pháp của bị hại cũng vắng mặt. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 13.10.

Bà Hiền được dìu ra khỏi phòng xử án và đưa đến bệnh viện cấp cứu ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa sáng 29.9 ẢNH: NAM LONG

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Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra đường, Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

Người thân dìu bị cáo Trung đi về ẢNH: NAM LONG

Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp, chấn thương ngực kín.

Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

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Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án do xác định lỗi thuộc về em Tr.

Gia đình Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tố tụng tại huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long (cũ) đều bác đơn. Bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ngày 28.4.2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung bắn Trung trọng thương rồi tự sát.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 ẢNH: CTV

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông làm đơn tố cáo các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) có hành vi bỏ lọt tội phạm khiến ông Phúc hành xử như trên.

Sau đó, Bộ Công an và Viện KSND tối cao vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Long điều tra lại vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc điều tra toàn bộ vụ án ẢNH: NAM LONG

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do Trung lái xe vượt xe tải khác lấn sang lề trái, hậu quả làm nữ sinh tử vong.

Sau khi vào cuộc điều tra, đến nay, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã truy tố 6 bị cáo, gồm: Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn (cũ).