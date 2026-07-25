Chuyển Viện KSND truy tố tài xế xe tải trong vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Ngày 25.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã ban hành kết luận điều tra và chuyển Viện KSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong.

Đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung

Kết quả giám định thương tật xác định hiện Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương sọ não (mức độ nhẹ), hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ẢNH: CTV

Theo kết luận điều tra, Trung là tài xế điều khiển xe tải BS 84C-102.77 vượt ô tô BS 61C-567.14 do N.V.M cầm lái đang dừng ở lề phải đường tỉnh 901 (đoạn thuộc xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 4.9.2024. Đúng lúc này, em T.N.X.Nh (14 tuổi) chạy xe đạp điện, còn em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi, ở xã Trà Côn, Vĩnh Long) cũng chạy xe đạp điện, chở một người bạn theo hướng ngược lại với xe tải đi đến.

Thấy xe tải của Trung chạy lấn gần hết phần đường, Nh. phanh gấp xe dừng sát vào lề đường bên phải, làm xe đạp của Tr. đâm vào phía sau xe đạp của Nh., đổ nghiêng sang trái. Tr. ngã về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái xe tải của Trung cán qua người gây thương tích và tử vong.

Trước đó, ngày 7.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nói trên; ngày 26.6.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Trung để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm em Tr. tử vong.

Do trước đó Trung bị thương phải bắt buộc điều trị bệnh, vụ án tai nạn giao thông trên bị tạm đình chỉ, đến ngày 17.7 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phục hồi điều tra lại vụ án.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông ẢNH: NAM LONG

"Ngày 22.7 chúng tôi đã ban hành kết luận điều tra vụ án và ngày 23.7 đã chuyển Viện KSND khu vực 4 đề nghị truy tố theo quy định", lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin.

Khởi tố nhiều cán bộ ngành tư pháp

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.9.2024, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải do Trung lái và xe đạp điện khiến em Tr. tử vong. Khi tiếp nhận điều tra nguồn tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án do xác định lỗi thuộc về em Tr.

Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc điều tra và khởi tố 6 cán bộ ngành tư pháp huyện Trà Ôn cũ ẢNH: NAM LONG

Gia đình em Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long đều bác đơn. Ngày 28.4.2025, bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung bắn trọng thương Trung và tự sát.

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phúc làm đơn tố các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn có hành vi bỏ lọt tội phạm, khiến ông Phúc bức xúc phải hành xử như trên.

Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (đứng) và Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ẢNH: CTV

Sau đó, Bộ Công an và Viện KSND tối cao vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Long điều tra lại vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do Trung lái xe vượt xe ô tô tải khác lấn sang lề trái, hậu quả làm em Tr. tử vong.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 14.7, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố (cho tại ngoại) thêm 2 bị can liên quan đến vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" trong vụ tai nạn giao thông trên gồm: Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ, hiện công tác tại Phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Trước đó, tháng 3.2026, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 4 bị can gồm: Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ); Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.

Đến nay, liên quan đến vụ không khởi tố vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 cựu cán bộ Công an và Viện KSND huyện Trà Ôn (cũ) có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông.