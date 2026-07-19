Phục hồi điều tra vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Chiều 19.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long khiến 1 nữ sinh tử vong.

Sức khỏe tài xế gây tai nạn đã ổn định

Theo đó, sau khi điều trị thời gian dài, sức khỏe tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (36 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) đã ổn định nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định phục hồi vụ án.

Nguyễn Văn Bảo Trung bị khởi tố ngày 26.6.2025, nhưng sau đó sức khỏe không ổn định, bị bắt buộc đi chữa bệnh và vụ án bị tạm đình chỉ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 ẢNH: NAM LONG

"Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ kết thúc vụ án trong tuần sau", lãnh đạo Cơ quan CSĐT cho biết thêm.

Trước đó, ngày 14.7, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố (cho tại ngoại) thêm 2 bị can liên quan đến vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4.9.2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong.



Hai bị can bị khởi tố gồm: Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ, hiện là Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Đến nay, liên quan đến vụ không khởi tố vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 cựu cán bộ Công an và Viện KSND huyện Trà Ôn (cũ) có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, tháng 3.2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao lần lượt khởi tố 4 bị can: Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ; Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra ngày 4.9.2024, khi Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 vượt ô tô biển số 61C- 567.14 do tài xế N.V.M cầm lái, đang dừng ở lề bên phải tỉnh lộ 901, đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long.

Đúng lúc này, ở hướng ngược lại với xe tải, em T.N.X.Nh (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện chạy trước, còn em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện khác chở 1 người bạn chạy sau. Thấy xe tải của Trung chạy lấn gần hết phần đường, Nh. phanh gấp xe dừng sát vào lề đường bên phải, làm xe đạp của Tr. đâm vào phía sau xe đạp của Nh., đổ nghiêng sang trái. Em Tr. ngã về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái xe tải của Trung cán qua người gây tử vong.

Lật lại vụ án tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong

Sau khi kết thúc điều tra vụ tai nạn giao thông khiến Tr. tử vong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do chủ yếu là em Tr. (người bị xem là có lỗi trong vụ tai nạn giao thông - PV) đã tử vong.

Không đồng ý với quyết định trên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của Tr.) nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND huyện Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long (cũ), nhưng các đơn khiếu nại đều bị bác.

Ông Phúc đến nhà bắn tài xế Trung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngày 28.4.2025, ông Phúc đến nhà Trung và dùng súng bắn vào đầu Trung, rồi tự sát. Hậu quả, ông Phúc tử vong, tài xế Trung bị thương nặng.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án giết người để điều tra. Ngày 30.9.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định đình chỉ vụ án vì ông Phúc đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan.

Ngày 7.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 tại Km08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long).

Ngày 26.6.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Trung, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm nữ sinh tử vong.