Nhìn lại vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Khi niềm tin vào công lý bị tổn thương
TT Phát triển Nội dung số
28/03/2026 16:28 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của nữ sinh 14 tuổi, một quyết định không khởi tố mang nhiều uẩn khúc đã đẩy người cha ruột đến bước đường cùng. Gần 2 năm sau chuỗi bi kịch gây rúng động dư luận tại Vĩnh Long, Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt giam và tước danh hiệu đối với hai cựu cán bộ Công an huyện Trà Ôn vì hành vi cố ý bao che, bỏ lọt tội phạm.

Mọi việc bắt đầu vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng 4.9.2024, trên tuyến đường tỉnh 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải lấn lề trái để vượt một chiếc ô tô đang đỗ, đúng lúc này các nữ sinh đi xe đạp điện chạy tới từ hướng ngược lại. Do xe tải lấn gần hết đường, một nữ sinh phải phanh gấp khiến xe đạp của nữ sinh 14 tuổi tông vào đuôi xe bạn, ngã ra đường và bị bánh xe tải của tài xế Trung cán qua người dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ TNGT khiến em Tr. tử vong

Hiện trường vụ TNGT khiến em Tr. tử vong

Ảnh: N.L

Nguyên nhân chính được xác định là do tài xế lấn làn trái. Thế nhưng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn lúc bấy giờ lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do chủ yếu đổ lỗi cho nạn nhân là nữ sinh 14 tuổi đã tử vong. Uất ức trước quyết định này, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột của nạn nhân) đã làm đơn khiếu nại nhiều lần lên Viện KSND huyện Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long nhưng đều bị bác đơn.

Khi niềm tin vào công lý bị dồn đến chân tường, ngày 28.4.2025, ông Phúc mang theo súng tự chế đến nhà tài xế Trung. Tại đây, người cha đứt ruột vì mất con đã bắn vào đầu tài xế Trung rồi tự sát. Hậu quả, ông Phúc tử vong, còn tài xế Trung bị thương nặng, chấn thương sọ não.

Vụ nổ súng gây rúng động dư luận đã khiến các cơ quan tố tụng trung ương phải vào cuộc. Bộ Công an và Viện KSND tối cao lập tức rút hồ sơ để thẩm tra toàn diện. Chiều 6.5.2025, qua kiểm tra hiện trường, các điều tra viên Viện KSND tối cao phát hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như nhân chứng quan trọng không được lấy lời khai, có dấu hiệu dựng hiện trường làm sai lệch vị trí xe nhằm gỡ tội cho tài xế.

Ngay ngày hôm sau, 7.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi tử vong. Đến ngày 26.6.2025, cơ quan này cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung.

