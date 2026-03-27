Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm giam 3 tháng phó thủ trưởng và thuộc cấp

Trần Kiến Trường
Trần Kiến Trường
27/03/2026 21:00 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đến gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long.

Ngày 27.3, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đến mẹ của nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long là bà N.T.H (44 tuổi, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long - trước đây là xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) và các luật sư.

Điều tra viên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt các quyết định khởi tố đối với Lê Quốc Việt (đứng) và Nguyễn Quốc Khanh (áo đen, ngồi)

Thông báo nêu rõ, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nhận được tố giác về tội phạm, tố cáo các cá nhân thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) đã có hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm trong quá trình giải quyết tin báo vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4.9.2024 tại đường tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi xác minh, làm rõ, ngày 26.3, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), và ông Nguyễn Quốc Khanh (nguyên là điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn).

Ông Lê Quốc Việt, ông Nguyễn Quốc Khanh bị khởi tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” là tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung - người gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi) tử vong vào ngày 4.9.2024.

Toàn cảnh vụ Nữ sinh tử vong do TNGT ở Vĩnh Long

Cả 2 bị can bị khởi tố theo điểm đ khoản 2 điều 369 bộ luật Hình sự năm 2015, với tình tiết “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, khung hình phạt tù từ 2 - 7 năm. 2 bị can bị tạm giam 3 tháng.

Tại thời điểm bị bắt tạm giam, ông Lê Quốc Việt đang là Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Quốc Khanh đang công tác tại Công an xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Toàn cảnh vụ bỏ lọt tội phạm xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Theo diễn biến vụ việc, sau khi bị bắt, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng tá Lê Quốc Việt, và đại úy Nguyễn Quốc Khanh.

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, vụ tai nạn giao thông giữa xe tải do Trung điều khiển và xe đạp do N.N.B.Tr điều khiển, khiến nữ sinh tử vong. Khi tiếp nhận nguồn tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình em Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Trà Ôn bác đơn. Ngày 28.4.2025, bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung (người lái xe gây tai nạn cho em Tr.) bắn trọng thương Trung và tự sát.

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phúc làm đơn tố các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn có hành vi bỏ lọt tội phạm, khiến ông Phúc bức xúc phải hành xử như trên.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do tài xế Trung lái xe đã vượt xe ô tô tải khác (đang di chuyển vào lề) lấn sang lề trái, hậu quả làm em Tr. tử vong. Còn em Tr. đi xe đạp điện không chú ý quan sát, chỉ là lỗi vi phạm hành chính.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Thế nhưng, tại thời điểm giải quyết vụ việc, ông Lê Quốc Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh có hành vi không làm báo cáo đề xuất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mà đề xuất quyết định không khởi tố vụ án, làm bỏ lọt hành vi phạm tội của Trung.

