Vĩnh Long tổ chức lễ truy điệu và an táng 65 hài cốt liệt sĩ

Ngày 23.9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 65 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Bắc (ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, thành kính dâng hương

ảnh: CTV

Trong buổi lễ, các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thành kính dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Bắc và 65 phần mộ liệt sĩ vừa được an táng và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng ảnh: CTV

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn nửa thế kỷ, nhưng vết thương ấy vẫn chưa lành hẳn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vẫn đau xót, trăn trở vì trong số hơn 37.000 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, an táng trên địa bàn, trong đó còn hơn 3.900 liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập, chưa biết nơi yên nghỉ để đưa về nghĩa trang liệt sĩ cùng đồng chí, đồng đội.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng ảnh: CTV

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp các ngành chức năng tích cực tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trong gần 3 tháng qua, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền cùng Đội K90, Cục Chính trị, Quân khu 9 và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm, quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được đưa đến nơi an táng ảnh: CTV

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Vĩnh Long đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể.

Đến hết ngày 7.9, toàn tỉnh đã lấy được 2.023 mẫu/2.283 phần mộ được triển khai; hoàn thành lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sĩ và tiếp tục thực hiện tại các nghĩa trang còn lại. Tất cả các mẫu đều được số hóa, lập hồ sơ và bảo quản theo quy định.

