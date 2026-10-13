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    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay

    Nam Long
    Nam Long
    Sau 2 lần tạm hoãn và 1 lần dời lịch, hôm nay, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong.

    Sáng 13.10, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong.

    Đây là lần thứ 3 phiên tòa được mở, sau 2 lần tạm hoãn và 1 lần thay đổi lịch xét xử. Thẩm phán phiên tòa là bà Trần Thị Ngọc Dung.

    An ninh được siết chặt

    Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đã có mặt tại TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long để đảm bảo an ninh trật tự. Cổng tòa án được đóng kín, những người vào đều được kiểm soát. Có rất đông người đứng trước hàng rào. Lực lượng CSGT cũng có mặt nhằm đảm bảo an toàn khu vực xét xử.

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay- Ảnh 1.

    Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung có mặt tại tòa sáng 13.10

    ẢNH: NAM LONG

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay- Ảnh 2.

    Những người vào phòng xét xử đều được kiểm soát an ninh

    ẢNH: NAM LONG

    Khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, mẹ của em Nguyễn Ngọc Bảo Tr., ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cùng người con gái ôm di ảnh bé Tr. đến khu vực tòa án. Ông nội của Tr. ngồi xe lăn, được người nhà đưa đến tòa.

    Rất đông người nhà của bà Hiền muốn dự phiên tòa nhưng không được vào. Chỉ những người có trong danh sách mới được vào dự.

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay- Ảnh 3.

    Rất đông người có mặt ở khu vực TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long

    ẢNH: NAM LONG

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay- Ảnh 4.

    Cổng tòa án đóng kín, những người ra vào đều được kiểm soát

    ẢNH: NAM LONG

    Khoảng 8 giờ, người làm chứng, người có liên quan cũng có mặt tại phòng xét xử.

    Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay- Ảnh 5.

    Bà Hiền cùng con gái ôm di ảnh bé Tr. tới tòa

    ẢNH: NAM LONG

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay- Ảnh 6.

    Ông nội bé Tr. ngồi xe lăn, được người nhà đưa đến tòa

    ẢNH: NAM LONG

    Vừa lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

    Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường đi của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra phần đường đi của mình. Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay- Ảnh 7.

    Lực lượng CSGT có mặt đảm bảo an toàn giao thông

    ẢNH: NAM LONG

    Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp do chấn thương ngực kín.

    Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

    Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

    Diễn biến phiên tòa xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong sẽ được Thanh Niên tiếp tục cập nhật.

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