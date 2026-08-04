Ngày 4.8, Viện KSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) đã ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, khoản 1, điều 260 bộ luật Hình sự. Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh Vĩnh Long tử vong dẫn đến hàng loạt diễn biến gây xôn xao dư luận từ tháng 9.2024.

Truy tố tài xế xe tải sau vụ nổ súng

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe ô tô tải biển số 84C-102.77 31 trên đường Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến Km08 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung điều khiển xe lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt qua xe ô tô bán tải biển 61C-567.14 đang dừng ở lề phải.

Viện KSND khu vực 4 ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung ảnh: Nam Long

Vừa lúc này, ở phần đường của chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em N.N.B.Tr điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, cùng ở tỉnh Vĩnh Long).

Thấy xe ô tô tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường đi của mình nên em X.N thắng dừng xe lại, lúc này xe của em Tr. điều khiển chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phần phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra phần đường đi của mình. Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người bị thương tích nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong ảnh: CTV

Chuyển Viện KSND truy tố tài xế xe tải trong vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp do chấn thương ngực kín. Theo cáo trạng hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, khoản 1, điều 260 bộ luật Hình sự.



Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Viện KSND khu vực 4 cho biết, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND khu vực 4, chờ lên lịch xét xử.

Hình ảnh ông Phúc (cha em Tr.) dùng súng bắn tài xế Trung được camera an ninh ghi lại

ảnh: chụp màn hình

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải do Trung lái và xe đạp điện khiến em Tr. tử vong ngày 4.9.2024 trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án do xác định lỗi thuộc về em Tr.

Gia đình em Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long đều bác đơn. Ngày 28.4.2025, bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung bắn Trung trọng thương rồi tự sát.

Khởi tố nhiều cán bộ tố tụng liên quan việc giải quyết vụ tai nạn giao thông

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phúc làm đơn tố các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn có hành vi bỏ lọt tội phạm, khiến ông Phúc bức xúc phải hành xử như trên.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc điều tra vụ án ảnh: nam long

Sau đó, Bộ Công an và Viện KSND tối cao vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Long điều tra lại vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do Trung lái xe vượt xe ô tô tải khác lấn sang lề trái, hậu quả làm em Tr. tử vong.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 14.7, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố (cho tại ngoại) thêm 2 bị can liên quan đến vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" trong vụ tai nạn giao thông trên gồm: Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ, hiện công tác tại Phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (đứng) và Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ảnh: CTV

Trước đó, tháng 3.2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 4 bị can gồm: Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ); Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.

Đến nay, liên quan đến vụ không khởi tố vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 cựu cán bộ Công an và Viện KSND huyện Trà Ôn (cũ) có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông.