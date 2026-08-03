Sỏi gần 100 gram 'ẩn mình' trong cơ thể người đàn ông suốt 20 năm

Ngày 3.8, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy viên sỏi gần 100 gram ra khỏi cơ thể nam bệnh nhân.

Bệnh nhân nhẹ nhõm sau khi được lấy thành công viên sỏi "khổng lồ" ra khỏi cơ thể ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Người bệnh cho biết, cách đây 20, bản thân được phát hiện mắc sỏi đường tiết niệu. Tuy nhiên, do cơn đau xuất hiện từng đợt, không thường xuyên rồi tự giảm nên chủ quan, không tái khám và không điều trị.

Qua nhiều năm, viên sỏi tiếp tục phát triển, gây tắc nghẽn tại vị trí khúc nối bể thận - niệu quản (UPJ), làm nước tiểu không thể lưu thông bình thường, ảnh hưởng đến chức năng thận trái và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Hình chụp X-quang bệnh nhân ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh có viên sỏi niệu quản kích thước rất lớn tại vị trí UPJ. Đây là trường hợp hiếm gặp, bởi kích thước sỏi lớn bất thường và thời gian tồn tại nhiều năm.

Sau hội chẩn chuyên môn, ê kíp phẫu thuật quyết định thực hiện xẻ niệu quản lấy trọn viên sỏi kết hợp tạo hình niệu quản, nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn, bảo tồn tối đa chức năng thận và hạn chế nguy cơ biến chứng lâu dài.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Viên sỏi được lấy ra thành công. Sau điều trị, người bệnh hồi phục tốt, chức năng tiết niệu ổn định và trở lại sinh hoạt bình thường.

Viên sỏi nặng gần 100 gram được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Nhiều, nguyên Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, sỏi đường tiết niệu ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ gây đau âm ỉ vùng hông lưng nên nhiều người dễ chủ quan. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, ứ nước thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy giảm hoặc mất chức năng thận, tăng nguy cơ phải can thiệp bằng những phẫu thuật phức tạp.

Bác sĩ Trần Văn Nhiều khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu máu, tiểu khó hoặc đã từng được chẩn đoán sỏi tiết niệu, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm. Việc phát hiện sỏi ngay từ giai đoạn đầu giúp điều trị đơn giản hơn, ít xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng thận.